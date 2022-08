A 15 años de su nacimiento, MDZ no deja de evolucionar

En los últimos 15 años Mendoza tuvo cinco gobernadores. Argentina cuatro presidentes. Cuando nació MDZ, Julio Cobos estaba al frente de la provincia y Néstor Kirchner trabajaba para convertirlo en candidato a vicepresidente de su esposa Cristina Fernández. Alfredo Cornejo era el principal operador para que eso ocurriera y el representante del gobierno en esa negociación era ni más ni menos que Alberto Fernández.

Celso Jaque junto a Néstor Kirchner y Alfredo Cornejo.

Ese fue el punto de partida de un diario que a lo largo de 15 años logró consolidar un estilo propio. Un medio inquieto, innovador. A lo largo de una década y media, diferentes periodistas pasaron por la redacción aportando su grano de arena en un portal que, más allá de los nombres, siempre conservó su personalidad. Actualización permanente y periodismo incisivo. Crítico.

En 15 años, cubrió visitas presidenciales, viajó por todo el país, cubrió mundiales y eventos internacionales. MDZ fue la vidriera de los eventos sociales de Mendoza, la caja de resonancia de la política y un lugar de debate permanente que siempre buscó invitar a la reflexión sobre temas de fondo. Puso la lupa sobre la provincia que tenemos y la que podríamos tener.

Francisco Pérez fue anfitrión de una cumbre del Mercosur en Mendoza.

En solo 15 años logró convertirse en un sello. Un medio de referencia que desde hace un tiempo empezó a expandirse para llevar ese estilo propio más allá de la frontera provincial.

Pasaron muchas cosas entre aquel MDZ que nacía a mediados del 2007 a este que se consolida en el 2022. Pero el ADN permaneció siempre intacto. Enriquecido y potenciado por cada uno de los periodistas que pasaron por su redacción. Porque MDZ también fue escuela. Formó a una generación en tiempos en donde pocos apostaban por el periodismo digital.

Emilio Monzó, Mauricio Macri y Alfredo Cornejo en los inicios de Cambiemos.

De esos 15 años, siete me tocó vivirlos desde adentro y creo que nunca dejé de aprender. No solo de los periodistas consagrados con los que me tocó compartir este diario digital, sino también de los más jóvenes que constantemente nos ayudan a evolucionar.