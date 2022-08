La desafiante frase que calentó la interna en el PRO mendocino

La interna nacional del PRO entre el sector que impulsa la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y el que postula a Patricia Bullrich en esa carrera ha tenido una fuerte resonancia en Mendoza. Mientras que el diputado nacional y referente local del partido, Omar de Marchi, trabaja en el armado nacional del Jefe de Gobierno porteño, un grupo de dirigentes locales de la fuerza política se ha encolumnado en las filas de la ex ministra de Seguridad y generó un revuelo interno por apuntar directamente contra el exintendente lujanino.

Este sábado el "bullrichismo" mendocino tuvo un encuentro del que participaron legisladores, concejales y referentes departamentales del PRO. Como parte de la convocatoria difundieron una gacetilla de prensa en la que resaltaban que uno de los objetivos del evento era "patearle el tablero a Omar De Marchi en la provincia".

Esa desafiante frase generó un fuerte enojo en la conducción del partido, en el entorno del diputado nacional e incluso en algunos miembros de este grupo disidente que no consideran que la discusión interna debe darse sin agravios ni descalificaciones.

Una de las anfitrionas del encuentro de los seguidores de Bullrich fue la concejal de Capital, Sol Salinas, quien destacó que la finalidad de la convocatoria fue " volver a las bases para conocer las necesidades de cada departamento y organizarse para tener una base sólida para la participación".

Explicó que impulsa la candidatura presidencial de la actual titular nacional del PRO y advirtió que no han tenido la oportunidad de plantear la discusión internamente con el sector que respalda a Rodríguez Larreta.

En diálogo con MDZ Radio, la edil capitalina se refirió a la frase de "patearle el tablero a Omar de Marchi" y la minimizó, aunque no ahorró cuestionamientos contra el exintendente de Luján de Cuyo.

Patricia Bullrich junto a la concejal capitalina Sol Salinas.

"Más que patear el tablero es volver a las bases. Nosotros empezamos en el 2011 y muchos empezaron en el 2009 o 2010 cuando Omar de Marchi estaba en el Partido Demócrata. Entonces, volver a las bases es el por qué y para qué hicimos un proyecto político en Mendoza como partido nuevo. No es patearle el tablero a nadie porque para hacerlo, primero, el tablero tendría que haber sido de uno y la verdad que en este caso no era de Omar, sino que el partido lo impulsaba un montón de gente muchos años antes de que él se pasara al partido", afirmó.

Respecto de las aspiraciones del diputado nacional de disputar la elección a gobernador del año que viene, Salinas opinó que "habría que ver cómo confluye esta actividad de ser armador político en el interior de Horacio Rodríguez Larreta y tener un proyecto en Mendoza".

Por otra parte, el presidente del PRO de Mendoza y diputado nacional, Álvaro Martínez, expresó que "a nivel nacional nosotros sabemos que cada uno puede tener su preferencia por cualquiera de los candidatos del PRO y eso es positivo para el espacio. Hay algunos que están con Patricia y otros que estamos con Horacio porque vemos las virtudes que tiene".

En este sentido, aseguró que "acá en la provincia entendemos que no hay muchas divisiones, más allá de una parte pequeña del partido que nos acusan a nosotros de seguir ambiciones personales".

En cuanto a la polémica frase de la convocatoria, expresó que "nosotros nos hemos dedicado a trabajar en equipo y armar sedes en muchos departamentos para intentar consolidar al PRO en todos los lugares y no entrar en agresiones o calificativos personales a dirigentes nuestros que han liderado transformaciones como es el caso de Omar de Marchi".

Asimismo, lanzó un tiro por elevación contra Salinas al plantear que las críticas vienen de "personas que hace poco tiempo decían que la mejor persona para transformar y gobernar Mendoza era Omar", haciendo referencia a viejas declaraciones de la concejal.

"No queremos entrar en estas peleas que no suman. Estamos preocupados en ver cómo le solucionamos los problemas a la gente no por lo que diga un grupito minoritario del PRO", subrayó Martínez.

Las diferencias al interior del PRO mendocino no son nuevas. Las últimas elecciones partidarias resultaron en un controvertido proceso en el que la lista disidente que lideraba el legislador Pablo Priore e integraba también la exdiputada provincial Hebe Casado no obtuvo el aval para presentarse.

Esta situación generó un cisma de la línea interna denominada Propuesta Participativa, cuyos referentes hoy forman parte del bullrichismo local, junto a Salinas y al diputado provincial Enrique Thomas. Este último, si bien mantiene un buen vínculo con De Marchi ha prioriza el fuerte lazo político que lo une a Bullrich, a quien acompañó durante su periodo de ministra.

Pero más allá de esto, desde la conducción del PRO local entienden que detrás de todo este proceso de disputa interna del PRO hay una influencia de la UCR mendocina y particularmente del senador nacional Alfredo Cornejo.