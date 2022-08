Un sector del PRO mendocino le dio aval a la fórmula Bullrich-Cornejo

El sábado por la mañana, el bullrichismo mendocino se reunirá en el club Anzorena, para congregar una especie de “mesa provincial" que tendrá como objetivo patearle el tablero a De Marchi. Buscarán instalar a Patricia Bullrich en todo el territorio provincial, pensando en su candidatura presidencial del 2023. Desde este espacio reconocen la necesidad de volver a las bases del PRO y reinventar el sistema político que sufre una crisis de representatividad.

La vicepresidenta del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza y allegada a Bullrich, Sol Salinas, manifestó a MDZ Radio que la presidenta del PRO le pidió armar "una mesa de Juntos por el Cambio para solucionar los problemas estructurales de Mendoza" y eso les permitirá “develar a los posibles candidatos para la gobernación en 2023”.

¡Gracias, @solsalinasG1, por representar la fuerza del cambio en Mendoza! https://t.co/Nhb61gdGwI — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 5, 2022

Tras su reunión con Bullrich en un café de la provincia, la edil remarcó que “Mendoza necesita una mesa de diálogo, para luego hablar de candidaturas a gobernador”. “Anoche charlando con Patricia manifestó que la primera tarea será fortalecer la mesa de diálogo del partido y ahí ver, los posibles candidatos, pero antes se deben resolver los problemas estructurales de Mendoza que son bastante graves. Sin mesa es muy difícil hablar de candidaturas”, afirmó.

Por otro lado, la concejala remarcó que la necesidad del Frente Cambia Mendoza es expandirse porque está haciendo todo lo contrario. “El movimiento tiene que ampliarse, no puede ser que mientras más pase el tiempo más nos achicamos y no se trata de unir partidos o ideologías, sino de crear nuevas ideas para solucionar problemas”, dijo.

Desde hace un tiempo, el diputado nacional Omar De Marchi hizo pública en varias ocasiones sobre sus intenciones políticas para llegar a la gobernación mendocina. Esto ha provocado una “mini grieta” dentro del PRO provincial. Para el bando contrario, las aspiraciones políticas del legislador son respetadas y remarcan “la necesidad de patear el tablero para terminar con aquellas ideas que atrasan al partido”.

Omar De Marchi junto a Horacio Rodríguez Larreta.

“Su candidatura la respetamos, cuando hablamos de patear el tablero, significa repensarnos cómo partido desde un nuevo enfoque generacional. Entonces, no le queremos patear el tablero a nadie, porque para hacerlo se necesitaría que alguien fuese el dueño y ese propietario nunca existió”, enfatizó.

La posible fórmula presidencial cruzada: Bullrich y Cornejo 2023

Se ha instalado en la política nacional, una posible fórmula presidencial cruzada para 2023 entre Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. La idea es juntar a radicales y miembros del PRO, en una misma lista de Juntos por el Cambio, la cual sería liderada por ambos mandatarios.

Para Sol Salinas, la crisis de representatividad de la política, se resuelve mediante la unión de políticos, que no poseen la misma ideología. "Tanto Bullrich como Cornejo entendieron la solución. Ellos coinciden en un conjunto de cosas, que van desde las formas hasta de ideas coherentes que quieren llevar a cabo. Porque no le podemos decir una cosa a la gente y luego en plena campaña se dice otra. La gente no come vidrio y ellos vienen trabajando en una coherencia política”, sentenció.