El "bullrichismo" mendocino armó un evento para "patearle el tablero a Omar De Marchi"

Las diferencias internas en el PRO comienzan a recrudecerse y desde el sector que respalda la candidatura presidencial de Patricia Bullrich convocaron a un evento para "patearle el tablero a Omar De Marchi". Este último se encuentra trabajando en el armado nacional de Horacio Rodríguez Larreta de cara al 2023.

El encuentro será mañana sábado 6 de agosto a partir de las 12.30 en el club Anzorena de la Ciudad de Mendoza. El "embajador" de Bullrich será su mano derecha Damián Arabia pero también estarán presentes Hernán Lombardi y el Director de la Tv pública por la oposición, Cristian Larsen.

Desde el PRO mendocino destacan que habrá una importante presencia de referentes que están alineados con Patricia Bullrich. Entre ellos aparecen Enrique Thomas, legislador; la exdiputada Hebe Casado, Sebastián Martínez Barón (Alvear), Luis Belleville (San Martín), Matías Mostaccio (Las Heras) y Roberto Ríos (Capital), Gervasio Sánchez Argüello (Guaymallén), Andrés Albarracín (Rivadavia) entre otros.

Otro punto que destacan desde ese sector es que "gran porcentaje de los participantes, son los sub 40 que arrancaron con el PRO en el 2010/2011, encabezaron la campaña de Mauricio Macri en el 2015, con desarrollo territorial, ex concejales, ex funcionarios nacionales del Gobierno, y hoy vuelven a organizarse para organizar la campaña de Patricia Bullrich en la provincia".

En Mendoza el exintendente de Luján Omar De Marchi ha dejado claro que volverá a competir por la gobernación y desde hace tiempo recorre la provincia para posicionar su candidatura. Sin embargo, la resistencia interna que ya tenía en el partido aumentó luego de que se volcara abiertamente a favor de la carrera presidencial de Rodríguez Larreta.

Eso generó un quiebre interno en el PRO mendocino donde hay un sector importante que prefiere que Patricia Bullrich sea la candidata presidencial del espacio.

Bullrich cuenta también con el apoyo del senador nacional Alfredo Cornejo, quien hace tiempo se muestra cercano a la presidenta del PRO y esta semana recorrieron juntos las calles de Castelar en el partido bonaerense de Morón. Incluso se especula con la posibilidad de que ambos integren una fórmula presidencial en las PASO del año que viene.