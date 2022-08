José Luis Ramón rechazó un cargo en el equipo de Sergio Massa pero afianzaron su alianza política

El mendocino José Luis Ramón estuvo cerca de sumarse al equipo de Sergio Massa, pero desestimó una propuesta del flamante ministro de Economía para liderar la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Según reveló a MDZ, decidió conservar su banca de diputado provincial para contribuir desde allí a fortalecer al massismo en Mendoza y propuso a parte de su grupo de trabajo para sumarse al área que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Comercio que comandará Matías Tombolini.

El vínculo político entre Ramón y Massa viene desde el 2019, cuando al poco tiempo de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, el referente del Frente Renovador impulsó un interbloque de legisladores de distintas provincias que estuvo liderado por el dirigente de Protectora, que fue clave para varias estrategias legislativas del oficialismo.

En el último tiempo, ambos dirigentes han afianzado una alianza política de tal manera que el actual diputado provincial no duda en afirmar que se encuentra encolumnado en las filas del massismo y que tiene la intención de consolidar este espacio político en la provincia junto a Gabriela Lizana, referente del Frente Renovador en Mendoza y flamante integrante de la Secretaría de Producción de la Nación.

Durante esta semana ese fuerte vínculo se tradujo en un ofrecimiento formal para que Ramón ocupe un cargo en el nuevo equipo económico de Massa. En diálogo con MDZ, el mendocino confirmó que le ofrecieron ir a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comercio, la cual estará comandada por Matías Tombolini.

Sin embargo, el líder de Protectora rechazó la propuesta e indicó que “yo prefiero estar ocupando mi banca de diputado en la provincia, que es el lugar desde donde construyo la política”.

Explicó que “en esa alianza que hemos construido con Massa, la idea nuestra es fortalecer al massismo en la provincia. Entonces, para nosotros es muy importante esa banca en la Cámara de Diputados”.

“Formalmente voy a seguir estando como diputado en la provincia y el equipo que me ha acompañado todos estos años va a formar parte del gabinete de Massa. Desde lo político yo me he comprometido a seguir muy de cerca cada trabajo, cada iniciativa y cada acto de gobierno que se produzca en la Secretaría de Comercio para que cuenten conmigo”, expresó el legislador provincial.

En este sentido, hizo hincapié en que “todo el equipo nuestro de defensa del consumidor que tenemos desde hace años, lo hemos puesto a disposición de Tombolini y de todo el equipo económico para que el tema de los consumidores no sea un tema lateral en esta gestión que encara Massa en el Gobierno”.

Algunos de los integrantes del grupo de trabajo que puso a disposición el mendocino son los abogados especializados en derecho de los consumidores Alejando Pérez Hazaña, Dante Rusconi y Ezequiel Rodrigo Galván.

El rol en el armado massista en Mendoza

Ramón comentó que estuvo en contacto con Massa durante la última semana y destacó el impacto positivo que ha tenido su llegada al gabinete nacional. “El desembarco de Massa en el Poder Ejecutivo es un elixir de tranquilidad y de confianza que va a trasmitir a todo el sistema de gobernabilidad de la Argentina”.

“El desembarco de él deja de lado toda esa inestabilidad desde el punto de vista político que existía en Argentina hasta su asunción. Se demostró en que los operadores económicos han tenido un shock de confianza, no se agolparon en las puertas de los arbolitos para comprar dólares blue”, sostuvo.

Al mismo tiempo, resaltó que esta nueva etapa que encara el líder del Frente Renovador potenciará al “massismo” en Mendoza y destacó que espera que Protectora tenga un rol destacado en ese trabajo.

“En la provincia nosotros tenemos nuestro propio partido y tenemos una muy buena relación con todos los que hoy integran ese grupo que lidera Gabriela Lizana. Los conceptos, las ideas y la unión política con Massa es muy fuerte, de manera que hacia el futuro todo es posible como alianza”, expresó.

Asimismo, ratificó la pertenencia del espacio al Frente de Todos de cara a las elecciones del 2023 pero vaticinó un rol más preponderante para el sector que integra. “El radicalismo y el PRO han logrado consolidar una fuerza política muy poderosa en la provincia y la única manera de poder competir haciendo una propuesta a los mendocinos es con otro frente que va a tener una composición distinta a la del Frente de Todos de hoy. El massismo en la provincia va a ser una fuerza muy fuerte, no va a ser menor”, advirtió.

“Creo que nuestro partido, sobre todo en este compromiso que estamos asumiendo en el ámbito de la Secretaría de Comercio y de poner a disposición nuestro equipo técnico y político para que a Massa le vaya bien en esta gestión que acaba de iniciar, nos posiciona fuertemente en la política de Mendoza”, subrayó.