La encuesta que ilusiona a Juntos por el Cambio pensando en 2023

El último sondeo realizado por la consultora G y C Comunicaciones de Germán Esponda pronostica un triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires si se suma a los candidatos de ese espacio frente a la intención de voto del gobernador Axel Kicillof, quien va en busca de su reelección. El dato significativo es el escenario de paridad entre Diego Santilli y Cristian Ritondo.

La encuesta de Esponda le da a Kicillof 28,4% de intención de voto, a Santilli 13,85%, a Ritondo 12,95%, a José Luis Espert 5,58%, al radical Martín Tetaz 4%, y a Nicolás del Caño 3%, otros 3,48% y "No sabe, no contesta" 28,74%. No sólo sorprende que el empate técnico entre candidato de Horacio Rodríguez Larreta y el exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, además el liberal Espert supera al economista heterodoxo Tetaz, quien el año pasado se transformó en la revelación en la lista de la coalición opositora en la Ciudad de Buenos Aires.

Evidentemente su colega libertario tiene más penetración en el principal distrito del país que el diputado de origen platense que actualmente integra las filas de Evolución, el espacio interno de la UCR que lideran Emiliano Yacobitti y el senador Martín Lousteau. Otros radicales aducen que se debe medir al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien aún está en las gateras, pero con ganas de salir de competir.

Respecto al PRO, se puede acotar que también está anotado el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien es el elegido por Patricia Bullrich para que lo acompañe en su proyecto presidencial. El extitular de Vialidad Nacional aparentemente mide bien en el interior bonaerense y, si llega a presentarse, podría verse favorecido por el efecto arrastre de la presidenta del PRO. Bullrich viene muy bien en los sondeos de los grandes centros urbanos. También está anotado y recorriendo el territorio el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Algo parecido le puede ocurrir a Santilli con la intención de voto de Rodríguez Larreta, seguramente va a medir más en el cuarto oscuro que en forma personal. La gran incógnita es si en la PASO Ritondo va a ir en la boleta de Vidal o de Mauricio Macri, si es que hay “segundo tiempo”. La otra posibilidad que no se descarta es que el presidente del bloque de diputados del PRO también vaya en la lista sábana del jefe de Gobierno.

En base a esta fotografía que marca la encuesta de Esponda, Juntos obtendría más del 30% de los votos si sumamos lo que sacan Santilli, Ritondo y Tetaz. De todas formas, para llegar cómodos como suelen plantear en el larretismo resulta indispensable que Espert compita por adentro de la PASO de JxC, tal como hizo Ricardo López Murphy en las legislativas del año pasado en CABA. De esa forma, la coalición opositora sumaría algunos puntos más porque muchos dudan que la mayoría de ese universo lo acompañe al economista en esa aventura y prefiera votar a Javier Milei y quien sea su candidato a gobernador si es que llega competitivo, cuestión que aún no queda clara.

De todas formas, los expertos del mundo político bonaerense suelen comentar que en este tipo de comicios unificados la boleta es tan larga que tracciona más el sector izquierdo, es decir el candidato a presidente y la última parte donde aparecen los postulantes a las intendencias. Los candidatos a gobernador y vice están en el medio. Sólo se registró una oportunidad irrepetible en 2015 donde el corte se dio en esa categoría por el enorme rechazo que generaba la figura de Aníbal Fernández, situación inédita que terminó favoreciendo a Vidal.