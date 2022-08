La respuesta del SUTE a las acusaciones del Gobierno provincial

El Gobierno de Mendoza tildó este viernes de “kirchnerista” al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) por rechazar la última propuesta paritaria y convocar a un paro de 72 horas para la semana que viene. Asimismo, los funcionarios provinciales cargaron directamente contra el secretario gremial Gustavo Correa, a quien acusaron de tener un mandato de La Cámpora para generar “tensión social”.

La reacción del gremio docente a estos cuestionamientos fue ratificar la huelga para los días 8, 9 y 10 de agosto y confirmaron una movilización hacia la Casa de Gobierno para la tercera jornada de paro.

En tanto, el dirigente sindical apuntado por el Ejecutivo respondió a las acusaciones que el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y el director general de Escuelas, José Thomas, lanzaron en su contra. Criticó a los funcionarios por señalarlo puntualmente a él, siendo que la secretaria general del gremio es Carina Sedano.

uD83DuDCE3 Por la Educación de Mendoza y por nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras de la Educación.

uD83DuDCCC Paro los días: lunes 8 de Agosto, martes 9 y miércoles 10.

uD83DuDCCC Miércoles 10: Movilización provincial a Casa de Gobierno.#MásUnidosQueNunca@carisedano @gustavocorrea77 pic.twitter.com/PKHUGVbi1e — SUTE (@sutemendoza) August 5, 2022

“Ibáñez es un misógino que expresa esta vocación de negar las mujeres en los distintos ámbitos por parte del Gobierno de la provincia. La verdad que tiene que pedir disculpas. La compañera Sedano ha sido elegida por el voto directo de sus afiliados, y a Ibáñez le falta un rato para que alguien lo pueda votar. Así que por respeto a la democracia y a las mujeres, debería pedir disculpas”, sostuvo Correa.

Por otro lado, los integrantes del gabinete de Rodolfo Suarez lo acusaron de querer implementar el modelo de conflicto sindical que lleva adelante en Buenos Aires el titular de SUTEBA, Roberto Baradel.

En este sentido, el sindicalista sostuvo que “lo vimos la semana pasada cuando intentaban desactivar el paro. Empiezan a generar confusiones y rumores. La semana pasada decían que venían los micros de Buenos Aires con los piqueteros y ‘los Baradel de Buenos Aires’ y la verdad que no pasó nada de eso. Tuvimos una marcha de más de 25 mil compañeros y compañeras y no rompimos ni un plantín de la Casa de Gobierno. No les queda otra que demonizar”.

Asimismo, pidió “no personalizar este conflicto” y planteó que “hay que resolverlo con el diálogo en el lugar que corresponde y no anunciando cosas por los medios”. “Les pido que recapaciten y que escuchen que sepan lo que pasa, que lo vean y que hablen con la gente”.

“Nosotros no vamos a la paritaria con una cuestión individual y personal. Vamos con un mandato de las escuelas. El recorrido comienza discutiendo en las escuelas, discutimos en los plenarios departamentales y luego en el provincial. Yo no puedo hacer lo que se me da la gana, ni Carina ni ningún miembro paritario del SUTE puede hacerlo. Tenemos mandato de las escuelas”, concluyó Correa.