El Gobierno salió con los tapones de punta y tildó al SUTE de kirchnerista

Ante la convocatoria del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) a un paro para los días lunes, martes y miércoles de la semana en reclamo por el aumento salarial por decreto, este viernes el Gobierno de Mendoza criticó duramente a la dirigencia del gremio y pidió a los familias que envíen a los alumnos a clases y a los docentes que no se adhieran a la medida de fuerza.

Mediante una conferencia realizada en la Casa de Gobierno, el director general de Escuelas, José Thomas, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, se refirieron a la nueva huelga convocada por el germio docente. Apuntaron directamente a los vínculos de la dirgencia gremial con el kirchnerismo y puntualmente al secretario gremial, Gustavo Correa, quien tiene un vínculo cercano con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

El primero en tomar la palabra fue Thomas, quien defendió el aumento salarial que se otorgó por decreto a docentes y celadores, pero sostuvo que "tenemos un sindicato kirchnerista que acepta la paritaria nacional, que la firma y que decide en Mendoza no bajar la propuesta a las bases y llamar a un paro de 72 horas, perjudicando a los más vulnerables".

El director General de Escuelas @JoseThomasOk cargó directamente contra el kirchnerismo y su vínculo con la actual dirigencia del @sutemendoza. Afirmó que @gustavocorrea77 quiere traer a Mendoza "el modelo de Baradel en Buenos Aires". @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/7JnW13z2jv — Gianni Pierobon (@gmpierobon) August 5, 2022

El ministro de Gobierno @vibanezrosaz afirmó que el rechazo del @sutemendoza a la propuesta salarial del Ejecutivo en paritarias se basó en "un mandato del kirchnerismo y de La Cámpora". Y cargó contra @gustavocorrea77. @mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/3AG6kS2Agk — Gianni Pierobon (@gmpierobon) August 5, 2022

"Evidentemente tienen un profundo desprecio por la presencialidad, como lo demostraron durante toda la pandemia", manifestó el funcionario y cargó contra la dirigencia del sindicato. "No traigamos con Gustavo Correa el modelo de Baradel de Provincia de Buenos Aires, que desde que asumió en SUTEBA dejó 180 días sin clases a los chicos más vulnerables de la Provincia de Buenos Aires", subrayó, haciendo referencia al dirigente gremial bonaerense, Roberto Baradel.

En la misma línea, el minsitro Ibañez apuntó críticamente que "el SUTE tomó la decisión de rechazar la propuesta sin bajarsela a los docentes que es a quien corresponde preguntarles". "Esa decisión del señor Gustavo Correa corresponde a un mandato político del kirchnerismo, de La Cámpora, de su relación con Cristina para generar tensión social en la provincia de Mendoza que a la vez ya viene sufriendo desde hace mucho tiempo una discriminación por parte del Gobierno nacional", disparó.

Por otro lado, Thomas hizo llamado a los padres de los alumnos y a los docentes para que no se plieguen a la medida de fuerza de la semana próxima. "Los padres tienen que garantizar el derecho a la educación de sus hijos. El lunes, el martes y el miércoles las escuelas van a estar abiertas, los padres tienen que mandar a los chicos y los docentes van a acompañar en las escuelas", expresó.

"No le neguemos el derecho a la educación a los chicos por los conflictos que tenemos los adultos. No le neguemos el derecho a la educación a los más vulnerables. Necesitamos docentes que enseñen y alumnos que aprendan. No nos olvidemos que los chicos no tienen sindicato", remarcó.