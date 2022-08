María Eugenia Vidal obsesiona a Axel Kicillof y fue blanco de más críticas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntarle a María Eugenia Vidal al inaugurar en la localidad de Escobar la escuela secundaria N°11 "Carlos Fuentealba", el docente neuquino muerto durante una represión policial, y afirmó que los funcionarios tienen "la obligación de cumplir con los derechos de la sociedad. Se están llevando a cabo 5 mil obras en escuelas bonaerenses. Tenemos 12 mil edificios educativos, donde funcionan casi 20 mil escuelas".

"Estaban en condiciones lamentables y nos propusimos iniciar un proceso de reparación. Hay 5 mil terminadas, 400 edificios hechos a nuevo y esta escuela es la número 94 que estamos inaugurando", describió el gobernador bonaerense durante un discurso que pronunció en este acto.

Axel Kicillof estuvo acompañado por el intendente interino de la localidad, Carlos Ramil; el presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable de la Nación, Ariel Sujarchuk; el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; y el jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde.

"El más grande de los homenajes a Sandra (Calamano), (Rubén) Rodríguez (la docente y el auxiliar de muertos hace cuatro años en la Escuela número 49 de Moreno por un escape de gas) y a Carlos Fuentealba es inaugurar escuelas", opinó.

Además, Kicillof recordó que en la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal "se prometieron, anunciaron o empezaron obras con rédito electoral que luego se paralizaron".

"Es una muestra horrible no invertir en educación y dejar caer lo que necesita. En el macrismo hubo deterioro, destrucción y ataque a la educación pública", recordó.

Como contrapartida, puso de manifiesto que su administración tiene "ideas y convicciones muy claras" respecto a la educación pública y se refirió a las recientes declaraciones del juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien planteó en Chile que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad".

"Un juez de la Corte nombrado por decreto decía que cuando hay una necesidad, hay un costo. Lo ve desde la calculadora, desde la billetera, desde las arcas del Estado", planteó sin nombrar al magistrado.

En ese marco, continuó: "Al gobierno anterior nunca le faltó plata. Nos endeudó a 100 años. Sobraba plata, pero se usó para otras cosas".

En tanto, Perczyk celebró que el colegio inaugurado "lleve el nombre de un docente que luchaba por la escuela pública", cuestionó la paralización de obras durante el macrismo y el congelamiento salarial a los maestros, y recalcó que "se invirtió menos en educación y nosotros creemos que hay que invertir más".

"Estamos invirtiendo 70 mil millones de pesos en infraestructura y construyendo 370 jardines. Hay que mejorar salarios, tiene que haber más becas, más libros, más computadoras, más colegios", analizó y pidió "defender la educación pública".

Luego, Sileoni criticó que la gestión anterior haya dejado la construcción del colegio sin concluir y atribuyó ese hecho "a la profunda ignorancia que tiene la derecha" y remarcó: "debemos tener un Estado sensible, no uno que abandona".

"La señora que no vino a cortar cintas, cerró 33 jardines. Aquellos que les dicen a las comunidades que pueden esperar, tienen hijos que no esperan un minuto y tienen todo ya. Hay pernoctados que dicen que detrás de cada necesidad no hay un derecho. Nosotros creemos que sí", concluyó.