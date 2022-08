La pelea del Gobierno y el PJ por la seguridad retumbó entre los diputados

Las publicaciones que realizó este miércoles el ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino, contra el peronismo, y específicamente contra el intendente sanrafaelino Emir Félix, tuvieron una fuerte repercusión en la Cámara de Diputados. Legisladores oficialistas y opositores se lanzaron acusaciones cruzadas durante la sesión por los hechos de inseguridad que afectan al sur provincial.

Ayer el jefe comunal peronista de San Rafal le había reclamado al Gobierno provincial mayores recursos en materia de seguridad, a raíz de una serie de hechos delictivos que tuvieron lugar en la localidad de Real del Padre, en el límite con General Alvear.

Este miércoles, el ministro Levrino cargó a través de Twitter contra Félix y atribuyó la responsabilidad por la falta de móviles y recursos al gobierno nacional, por la “pésima situación macroeconómica en la que se encuentra el país”.

“El Intendente Emir Félix critica el accionar de la Policía sin tener en cuenta que esta situación es producto del gobierno kirchnerista del cual es parte. Un Intendente que jamás se involucró en temas de seguridad como lo hacen otros municipios. Hace la vista gorda y no colabora en nada”, expresó el funcionario provincial en sus publicaciones.

Estas afirmaciones generaron un fuerte revuelo durante la sesión de la Cámara de Diputados que tuvo lugar este mediodía y provocaron recriminaciones entre legisladores de la UCR y del PJ.

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, oriundo de San Rafael y que responde políticamente a Félix, arremetió contra el ministro y lo criticó por hacer declaraciones por redes sociales y no comparecer a las citaciones a la Legislatura que se le han hecho.

“Me gustaría ver un ministro de Seguridad que pudiera venir a hablar y discutir con la Cámara de Diputados y la de Senadores, cosa que no sucede. Al ministro lo conocemos por las redes y por Twitter, pero sinceramente, muy pocas veces hemos podido escuchar cuál es su política y cuál es el plan de gobierno. Han habido innumerables citaciones que se le han efectuado a los fines de que el ministro dé respuesta de todas las irregularidades que se han ido sucediendo en su cartera. Pero el ministro se dedica a responsabilizar a otros de algunos problemas de inseguridad que son serios y profundos”, expresó.

El legislador peronista agregó que “sería bueno que el ministro de Seguridad viniera a la comisión específica como el la Bicameral de Seguridad a explicarnos con más detenimiento por qué algunas licitaciones no salen, por qué debiéramos tener algunos automotores funcionando en las calles y no salen”. Mientras que también alertó por “los robos permanentes que están habiendo en la zona de General Alvear”.

Esta intervención fue replicada por diputados radicales, quienes cerraron filas con el ministro Levrino y cuestionaron al gobierno municipal de San Rafael por no “colaborar” en materia de seguridad.

La diputada sanrafalina de la UCR María José Sanz manifestó que “necesitamos involucramiento de todos los sectores en la seguridad. Y quiero pedir a mi intendente de San Rafael que colabore con la seguridad de San Rafael. Es hora de que una ciudad grande como San Rafael tenga preventores municipales, que tenga policía vial, que tenga un sistema de alarma comunitaria y de Ojos en Alerta, como tienen otros municipios que apuestan por la seguridad”.

En la misma línea, el radical Juan Manuel Vilches, oriundo de General Alvear, le “agradeció” a Gómez la preocupación por lo que sucede en su departamento pero le replicó que se han realizado muchas acciones desde la comuna para combatir los hechos delictivos.

“Le podría contar todo lo que se ha venido haciendo desde Alvear en materia de seguridad. Esto sin negar que inseguridad hay en todas partes, no solamente en Alvear. La delincuencia nos está agobiando, no solamente en General Alvear, sino en los departamentos vecinos también, en la provincia y ni que hablar en la Nación, donde se están viendo permanentemente situaciones alarmantes, bochornosas, no solamente de vecinos comunes sino también de autoridades de muy elevados cargos. Alvear es uno de los pocos departamentos que tiene policía municipal y también hace a la seguridad vial”, subrayó el legislador.

En tanto, el sanrafaelino Gómez tomó el guante tras ser aludido y expresó que “por fin hay un diputado con coraje del oficialismo que se anima a reconocer los problemas de inseguridad que tiene la provincia de Mendoza. Que no solo son en Alvear, sino en toda la provincia. Por fin un hombre del oficialismo con coraje reconoce que la política de seguridad de este gobierno es un desastre, lo voy a felicitar por reconocer las falencias de este Ministerio que hace agua por todos lados”.

Asimismo, el titular de la bancada peronista reprobó que se quiera responsabilizar al intendente de San Rafael por los problemas de seguridad del departamento. “Se ha hecho innumerable cantidad de asfalto y de obras de luz. Esas son las medidas necesarias e indispensables que tiene que hacer un municipio”, sostuvo.

“Creo que el gobierno está teniendo problemas muy serios y un ministro que criminaliza la pobreza, donde siempre faltan recursos y se les ha dado todo. El problema de la inseguridad tiene nombre y es el ministro de Seguridad, que está en funciones por tener una relación muy cercana de amistad con el gobernador, no hay otra razón”, apuntó el diputado.

Finalmente, también intervino en el debate legislativo Adrián Reche, otro legislador radical sanrafaelino. Criticó a Félix por “vanalizar” la inseguridad al haberse fotografiado en un cajero automático vandalizado en la zona de Real del Padre y le reclamó gestiones para combatir la delincuencia.

“Entendemos que la Policía está a cargo del gobernador y la seguridad le compete a la provincia pero también es cierto que hay que generar acciones conjuntas en este sentido. San Rafael es un departamento con una extensión territorial muy amplia, pero hay pocas acciones que realiza el municipio, ni siquiera en las zonas urbanas. No hay aporte de cámaras ni de preventores”, expresó.