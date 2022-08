Aníbal Fernández definió su postura sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se metió en la discusión sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner propusiera en un evento partidario que hay que "repensar" esta autonomía.

“Cuando se definió esa autonomía, si hubiese participado de eso y podido opinar, lo que hubiese dejado es una parte específicamente para el Gobierno federal. Creo que eso es el error que tiene la autonomía. No estaría en contra de ella, pero sí hubiera agregado esa parte específica del Gobierno federal, que resolvería muchos de estos problemas”, esgrimió Fernández ante la prensa.

Respecto a los expresado por la vicepresidenta de la Nación, señaló: “Si me preguntan por lo que dijo la vicepresidenta, yo no he hablado con ella y no lo sé puntualmente. Yo lo que pienso es que cuando se trató el artículo 129 hubiera creado la autonomía, que es lo que corresponde y no estoy en desacuerdo, y hubiera dejado un lugar específicamente de un espacio federal”.

Sobre si es pertinente poner en tela de juicio este tipo de temas en el contexto actual del país, sostuvo que “todos los temas se tienen que discutir y tienen que tener el valor que tienen. Nosotros nos encontramos con cuatro años de desastre que hay que recomponerlos (...) y hay que seguir trabajando con todo lo que nos propusimos y encontrarle una solución”.

El enojo de Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó con dureza lo expresado por Cristina Kirchner.

“Realmente, se sacó la careta con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Quiere controlar la ciudad, olvidarse de la Constitución Nacional. Los porteños se tienen que quedar tranquilos. CFK no se va a quedar con la Ciudad. No vamos a permitirle esto a Cristina Kirchner. No se lo vamos a permitir”, sostuvo.

La señora vicepresidenta quiere quedarse, por la fuerza, con el manejo de la Ciudad. No lo vamos a permitir. Vamos a defender a los porteños y a los millones de argentinos que viven, transitan, trabajan o nos visitan. La Constitución es muy clara: Ciudad AUTÓNOMA de Buenos Aires. pic.twitter.com/ZXx2HGs4RF — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2022

Mas voces sobre el tema

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó hoy que la Policía de la Ciudad está "claramente politizada en el antiperonismo” y sostuvo que "hay que revisar los niveles de autonomía" del territorio porteño.

"La vicepresidenta Cristina Kirchner puso ayer en debate un tema que apareció el sábado como es el status de la Ciudad y si tiene la atribución de limitar parcialmente la movilidad de un funcionario del Gobierno federal como ocurrió el fin de semana pasado", dijo el titular de la AFI en declaraciones a El Destape Radio, en las que sostuvo que "hay que revisar los niveles de autonomía de la ciudad de Buenos Aires”.

Ayer, durante un encuentro con senadores y diputados del Frente de Todos en el Salón Azul del Senado, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que "la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto, y además creo que esta Ciudad es de todos los argentinos" y propuso “replantear el funcionamiento jurisdiccional” de la Ciudad,

En ese sentido, Rossi señaló que existe un debate sobre la autonomía de la Capital Federal porque “esta ciudad es asiento del Poder Ejecutivo nacional y entonces se plantea el debate si institucionalmente, el Gobierno porteño puedo limitar la libertad de movilidad de un funcionario del gobierno federal”. Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Allí aparece el tema del status que tiene esta ciudad que en algún momento fue un distrito federal y que ahora tiene otro status. Cristina ayer puso este tema en el debate porque lo cierto es que la libertad de movimiento de la vicepresidenta estuvo parcialmente limitada por una decisión de una institución inferior al Gobierno nacional como es el gobierno de la Ciudad desde el punto de vista de una jerarquía institucional", añadió.

“Hay derechos que entran en colisión, por lo que hay que revisar los niveles de autonomía de la ciudad de Buenos Aires”, remarcó el funcionario nacional.

Por otra parte, consideró que la Policía de la Ciudad está "claramente politizada en el antiperonismo. Nos mintieron cuando nos dijeron que tienen una policía profesionalizada porque en realidad tienen una policía politizada".