Horacio Rodríguez Larreta cargó contra Cristina Fernández de Kirchner y apuntó a la Justicia por el fallo para retirar la seguridad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó esta mañana una conferencia de prensa en la cual volvió a cargar contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Además, apuntó a la Justicia por el fallo que ordenó retirar la seguridad de las inmediaciones del domicilio de la expresidenta, asegurando que apelarán la medida.

Anoche, el juez Roberto Gallardo le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que “cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” de Cristina Fernández de Kirchner, su familia o casa, que está a cargo de las “autoridades de seguridad federales”.

Sin embargo, Larreta consideró que "la manifestación del kirchnerismo es una provocación, nosotros no entramos en eso. Son dos modelos de país distinto, nosotros estamos con la paz". En ese sentido, adelantó que apelarán el fallo de Gallardo y que la Policía de la Ciudad se mantendrá en ese lugar por tiempo indeterminado.

“Ayer vimos cómo un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, nos ordena liberar la calle, que no nos ocupemos más de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional. Nadie nos puede obligar a no cumplir con nuestras obligaciones”, agregó.

En otro pasaje de la conferencia, Larreta acusó al kirchnerismo de incitar a la violencia: "La violencia es el límite y nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social. El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso tenemos que tener siempre mucha paciencia, templanza, aplomo para aislar a los violentos. No vamos a entrar en sus provocaciones"

Por otra parte, le dedicó unas palabras a Cristina: “Señora vicepresidenta es hora que se ocupe de resolver sus problemas personales sola. Tiene que resolver los problemas de los argentinos, para eso los votaron”.

"A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia, que no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones", cerró Larreta.