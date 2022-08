En busca de apoyo, Cristina Kirchner juntó a la tropa oficialista en el Congreso

Los integrantes de los bloques oficialistas de la Cámara de Diputados y del Senado expresaron hoy su unánime respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para quien la Fiscalía del juicio denominado "Vialidad" pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La reunión, que duró alrededor de una hora, se llevó a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo, al que acudió la casi totalidad de los miembros de las bancadas de ambas Cámaras.

El encuentro comenzó oficialmente a las 17.30, cuando ingresó la vicepresidenta, quien se sentó a la mesa principal flanqueada por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y por los jefes de los bloques de Diputados, Germán Martínez, y del Senado, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

Hoy en el Congreso de la Nación nos reunimos con compañeros y compañeras de los bloques parlamentarios del @frentedetodos ¡Gracias por el acompañamiento y por el cariño! pic.twitter.com/QOwnsH65gy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 30, 2022

La reunión, pedida por la bancada de Diputados del Frente de Todos (FdT), se realizó a puertas cerradas y cada legislador debió dejar su celular en la puerta del Salón Provincias. Pero más tarde, la vicepresidenta publicó en su cuenta de Twitter un video con su intervención en la reunión.



Según trascendió de fuentes que estuvieron en el cónclave, hablaron los diputados José Luis Gioja, Martínez, Cecilia Moreau, Carlos Selva y Carolina Yutrovich, en tanto que por el Senado lo hicieron Mayans y Silvia Sapag.



La vicepresidenta cerró el encuentro, de acuerdo con fuentes del bloque, agradeciendo la solidaridad de los legisladores y cuestionando las causas en las que se encuentra investigada.



En ese sentido, los voceros indicaron que Fernández de Kirchner también habló de "la velocidad" con la que se cierran las denuncias hechas contra el expresidente Mauricio Macri, comparando esa situación con la suya.



"El proceso es una mentira", dijo el formoseño Mayans al terminar el encuentro, en declaraciones ante la prensa acreditada en el Congreso.



El legislador agregó que "no se puede decir que esta sea una justicia con prestigio y de representación independiente".



El senador destacó, además, que "hay causas que toman una velocidad impresionante y hay otras que se caen estrepitosamente".



"Hoy le dimos un respaldo explícito a la vicepresidenta", subrayó el jefe del interbloque del Frente de Todos del Senado y agregó que "ellos (en relación con un sector del Poder Judicial) quieren dañar al sistema borrando todo lo que hizo el gobierno anterior".



A su turno, la diputada porteña Silvia Penacca resaltó que "se realizó una demostración de apoyo, de cariño y de afecto" a Fernández de Kirchner.



"El partido judicial la quiere proscribir a ella y al peronismo, así como a cualquier candidato surgido del campo popular", sentenció.



Por su parte, el senador tucumano Pablo Yedlin describió a la reunión como "importante", al tiempo que puntualizó que "la justicia no es imparcial".



"Se evaluó, al menos para nosotros y hasta que hable la defensa, que las pruebas presentadas no suman para una condena", remarcó.



Finalmente, replicó que "los doce años de condena" pedidos por el fiscal federal Diego Luciani "pretenden ser un castigo político al movimiento nacional y popular".



Además de las autoridades de los bloques, por Diputados estuvieron Gioja, Luis Cleri, Gisella Marziotta, Daniel Arroyo, Penacca, Eduardo Valdés, Julio Pereyra, Daniel Gollan, Carlos Heller y Germán Martínez, entre otros.



Por el Senado asistieron Yedlin, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Mariano Recalde, Edgardo Kueider, Ana María Ianni, José Neder, María Eugenia Duré, Guillermo Snopek y Carlos Linares, además del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, entre otros.