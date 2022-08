El nuevo plan del Gobierno nacional para reequipar las Fuerzas Armadas

Desde el Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Taiana, se comenzó un largo proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas con material militar moderno. El proyecto tiene la vista puesta en la soberanía nacional. El nuevo equipamiento consistirá en la adquisición de: cuatro submarinos, entre 12 y 24 aviones caza supersónicos, una brigada de 190 blindados, misiles y drones con municiones tipo “merodeadores”.

Además, se prevé instalar una base militar en Tierra del Fuego con proyección en la Antártida e Islas Malvinas, un puerto operativo para el rompehielos Almirante Irizar y la recuperación de la Base Naval Antártica Petrel. Todas las directivas mencionadas anteriormente forman parte del proyecto de “planeamiento de la Defensa Nacional” que se solventará con un fondo de aproximadamente 500 millones de dólares que se provee de forma anual por la ley de creación del Fondef (Fondo Nacional de Defensa).

Por otro lado, el teniente general Martín Paleo, en una entrevista al diario Infobae afirmó que: “La clase política misma fue viendo, con el correr del tiempo, que los militares, cada vez más, se dedicaban a lo suyo y estaban alejados de la política y pasando de ser un factor de inestabilidad política a garantes de la Constitución. Lo damos a través de la defensa incondicional de la Constitución, no de un Gobierno determinado. Nosotros como militares juramos dos veces en la carrera: la primera vez juramos la bandera y la segunda la Constitución Nacional”.

“Yo creo que la sociedad percibe que los militares están fuera de la pelea política y hay algo que fue muy importante, el tema de la pandemia. La pandemia de coronavirus permitió visibilizar las capacidades de la Fuerzas Armadas, la forma de trabajar que tenemos, no solo ante la sociedad que lo vio, sino ante la propia conducción política. Se tomó conciencia que somos una herramienta importante”, explicó Paleo.

Cuando se le consultó sobre su opinión de la relación que tiene la sociedad con las Fuerzas Armadas, el teniente general declaró que hace tiempo la sociedad ya cambió la visión negativa que se tenía sobre las Fuerzas Armadas, “Me atrevo a decir que donde veo cambios es en sectores de la conducción política o partidaria de distintos ámbitos o de determinadas élites intelectuales que quizás sí tenían una visión un poco más radical en la línea de lo que me plantea y que creo que están empezando a cambiar. Con la población en general nosotros hace tiempo interactuamos. Sobre todo, en el interior del país”, detalló Martín Paleo.

“En determinados ámbitos, en determinadas élites políticas o intelectuales existía o a lo mejor puede ser que exista todavía, una visión un poco más refractaria, pero creo que la realidad muestra otra evidencia. Que las Fuerzas Armadas ya no son un peligro para el sistema institucional, sino que, al contrario, son garantes de lo que es estabilidad. Creo que tenemos una relación cada vez más madura con la política y de hecho logros como el Fondo Nacional de Defensa, o el blanqueo salarial a los militares no fueron vetados por nadie. Me parece que ya estamos en una senda virtuosa”, declaró el Jefe del Estado Mayor Conjunto acerca de la nueva relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad y una parte de la elite política.