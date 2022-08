El perturbador mensaje de un halcón del PRO sobre el acampe kirchnerista

El diputado nacional del FdT, Leandro Santoro, y el halcón del PRO, Waldo Wolff analizaron hoy en la Universidad de Belgrano, los problemas políticos, económicos y sociales que enfrenta el país en el marco del enfrentamiento generado en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner a partir del acampe del kirchnerismo.



Santoro indicó que, en su opinión, la Argentina necesita “un acuerdo nacional sobre un modelo de desarrollo”. No obstante, admitió la dificultad que entraña un país dominado por “una lógica pendular” en las políticas públicas aplicadas por las sucesivas coaliciones de gobierno y por “el empate hegemónico” que ostentan dichos espacios.

“Tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo se administran los dólares y sobre qué porcentaje se necesita tributar para combatir la desigualdad. Pero para eso hace faltan partidos políticos que puedan reunir esos consensos, mientras que hoy vemos coaliciones con tensiones en su interior”, aseguró Santoro.



También sostuvo que lo más probable es que un acuerdo futuro en ese sentido pase “por la superación de los liderazgos de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y de (el expresidente Mauricio) Macri”.



El representante del PRO, por su parte, coincidió en los problemas que presenta la política pendular y abogó, como solución, por la necesidad de lograr “una moneda dura”, para que las posibilidades de desarrollo personal “no dependan del señor feudal de turno”.

Preguntado por los asistentes -entre los que se encontraban estudiantes, docentes y miembros de la comunidad- sobre si se refería a una dolarización, la descartó de plano. “Podemos desarrollar una moneda dura, como lo han hecho Paraguay, Brasil, Uruguay e incluso Bolivia. Y podemos superar esta situación económica en diez años, si logramos una reforma laboral y una reforma impositiva”, subrayó.



Ambos legisladores fueron consultados, además, respecto de las probabilidades de que el conflicto puesto de manifiesto por los incidentes entre los manifestantes en favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la policía de la ciudad de Buenos Aires, el fin de semana pasado en el barrio porteño de Recoleta, derive en episodios de violencia política.



Santoro admitió que “puede haber algún chispazo, aunque no con la fuerza de los que se produjeron en los 70”, tanto porque “la sociedad no quiere la violencia”, como porque “en ambas fuerzas políticas prima el sentido democrático”. Por el contrario, Wolff confesó no ser tan optimista, porque “hay un sector que quiere prender fuego todo y hay otro que lo quiere apagar con un lanzallamas”. Para completar, lanzó un perturbador mensaje: “Tenemos que terminar con el conflicto, pero estamos sentados arriba de un polvorín”.