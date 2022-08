El tiro en el pie de Alberto Fernández y la posible derrota de la "casta" en 2023

Después de conocer el pedido de pena del fiscal Diego Luciani a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, las dos máximas autoridades del país provocaron fuertes tensiones que ponen en peligro la paz social. Por un lado, la vicepresidenta restableció su poder dentro del Frente de Todos, movilizando a sus seguidores en contra de los "poderes fácticos". Por el otro, Alberto Fernández cometió un insólito error no forzado al comparar al fiscal Luciani con Alberto Nisman, lo cual desencadenó el pedido de juicio político de los diputados de Juntos Por el Cambio, ya que argumentan que "la democracia está siendo perjudicada" por el comportamiento presidencial de la última semana.

En este marco, la "Mesa del Poder" analizó "la defensa embarrada del presidente, violando varias leyes constitucionales", "la vuelta del poder peronista a las manos de Cristina Kirchner" y "la nueva grieta que pone en aprietos tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio". Además, los especialistas entrevistaron al politólogo y director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, quien argumentó que Cristina Fernández Kirchner logró restablecer su control a través de transformar "los hechos judiciales en hechos políticos y movilizar a la masa para protestar contra la Justicia.

Cristina Kirchner volvió al poder y la nueva grieta que pone en aprietos a la casta

Lucas Romero destacó sus dos visiones acerca de la respuesta del oficialismo ante el pedido de pena del fiscal Diego Luciani. "El Ejecutivo logró desviar la atención de la opinión pública en un marco donde el Gobierno no tiene fondos en el Banco Central. Por otra parte, el llamado de la vicepresidenta a sus seguidores para que se manifiesten en la calle, fue un recurso que nunca lo ha utilizado y ahora a la movilización pública se la puede catalogar como fueros callejeros para meter presión a la Justicia", enfatizó el especialista.

Y agregó: "Ella utiliza esta entidad para ampliar esa acusación judicial y asegurar que el peronismo está siendo perseguido. Esto le permitió unir al PJ, que en más de una ocasión quiso jubilar a la expresidenta. Entonces, Cristina Kirchner logró ponerlos nuevamente bajo su ala y esto queda evidenciado dentro de un cambio político".

Por otra parte, el politólogo adelantó que se está instalando una "nueva grieta" entre "las personas que apoyan este sistema político de las que quieren apretar un botón para que explote el país". En este marco, remarcó que "ese segmento enojado con el sistema electoral, ahora encuentra en Javier Milei la única oferta disponible". "Se viene unas elecciones donde la gente pide por un cambio y la política tiene que demostrar ese anhelo. Este es el desafío para Juntos por el Cambio y no para Milei, porque tiene propuestas rupturistas. Ahora, el sistema político tiene que entender que puede perder contra una persona que tiene dos diputados", subrayó.

Y añadió: "Juntos por el Cambio tiene que salir a proponer soluciones para la gente. Sin embargo, no poseen la determinación que necesitan para demostrar esa vuelta de página, mientras discuten internamente lo que quieren representar, la gente no logra dilucidar si ellos representan realmente el cambio. Creo que la ciudanía está más dispuesta a discutir en el cuarto oscuro que en las calles".

La defensa embarrada del Alberto Fernández

Tras la declaración escandalosa de Alberto Fernández en una entrevista televisiva, donde realizó un paralelismo entre la muerte del exfiscal Alberto Nisman y lo que le podría suceder a Diego Luciani, lo cual terminó derivando en el pedido de juicio político de Juntos por el Cambio.

Lucas Romero aseveró que "Fernández quiso ser el defensor público de la vicepresidenta, porque quería demostrar su lealtad, cosa que Sergio Massa nunca lo haría". "Seguramente, él pensó ´aquel que me robó el poder no irá a defenderla en una entrevista realizada en un medio opositor´ y fue ahí que aprovechó esa oportunidad", expresó el director de la consultora Synopsis.

Sobre esto, Rubén Rabanal sostuvo que "este hecho provocó una inestabilidad de poder gigantesca y quedó al desnudo". "Me llama la idea de cuestionar la figura del presidente, porque tiene responsabilidades institucionales y debe responder por todo la gente del país. Por eso, me cuesta entender las actitudes y ha desnudado de una forma muy seria la debilidad institucional de los organismos del Estado", apuntó el periodista.

Para Beto Valdez, Alberto Fernández vuelve a cometer torpezas sin que se lo pida su propio partido. "Hay una cuestión culposa del presidente porque todavía no se sabe la letra chica de acuerdo con Cristina para llegar a la presidencia. Pero, cuando uno habla con La Cámpora, al presidente le encomendaron que se encargara de la clase de problemas que la vicepresidenta no puede resolver por su imagen y por eso no tenía que realizar estos desastres", contó el periodista.

La Mesa del Poder edición nacional

