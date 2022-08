Referentes feministas de Latinoamérica salieron a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner

Referentes feministas a nivel mundial expresaron su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por la Obra Pública que afronta.

Lo hicieron a través de un comunicado conjunto que concluye con un llamamiento internacional para que las activistas por los derechos de las mujeres y comunidad LGBT expresen su solidaridad y redoblen "la lucha en defensa de la democracia y el respeto de soberanía popular".

"Feministas de distintos lugares del mundo manifestamos nuestro apoyo decidido y solidario a la compañera CFK frente a la descarada persecución de la que está siendo objeto. El ataque judicial, político y mediático contra la vicepresidenta de Argentina es un nuevo capítulo de la estrategia del Lawfare, mediante la que se busca disciplinar y amedrentar a líderes y lideresas populares de América Latina", sostiene el documento difundido, que fue publicado por Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, una de las firmantes.

Entre las adherentes figuran la presidenta de Honduras Xiomara Zelaya; la exmandataria de Brasil Dilma Rousseff; la senadora colombiana Piedad Córdoba; la filosofa belga Chantal Mouffe; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otras.

Más de 250 mujeres de 17 países del mundo manifestamos nuestro apoyo a @CFKArgentina frente a la persecución de la que es víctima.



Más de 250 mujeres de 17 países del mundo manifestamos nuestro apoyo a @CFKArgentina frente a la persecución de la que es víctima. Quieren hacernos creer que la política no es para nosotras. Cuánto más intentan disciplinarnos, más nos unen en nuestra lucha Fuerza, compañera!

El comunicado argumenta también: "La articulación entre grandes medios de comunicación, corporación judicial, grupos económicos y una derecha antidemocrática se ha convertido en una fórmula sistemática para atacar los procesos populares y sus liderazgos.

En el caso de Cristina, sobre la base de un proceso judicial que carece de todo sustento probatorio se ha montado una extraordinaria campaña mediática de linchamiento que tiene el objetivo de proscribirla políticamente para debilitar la acción del movimiento popular en su conjunto y la democracia de nuestra región. Sabemos que no es casualidad este ataque a una lideresa popular, a una mujer, que ha confrontado con sectores del poder y ha irrumpido en la política para ampliar derechos para las mayorías del pueblo argentino".

A su parte, las referentes feministas reafirman la idea de que detrás de la causa llevada adelante por el Tribunal Oral N° 2 se esconde el ataque a "a las políticas de memoria, verdad y justicia en materia de DDHH; a los intentos de soberanía nacional y unidad de la Patria Grande, frente a la sumisión al FMI y los poderes del norte".

"Por eso, tenemos la certeza de que la defensa de CFK es la de todos los proyectos nacionales y populares de la Patria Grande, y más aún, es la defensa misma de la democracia, que está en la mira de las derechas reaccionarias, misóginas y racistas de nuestra región", sostuvieron.

El apoyo sumó más de 250 adhesiones de reconocidas activistas de Argentina, Bolivia, España, Honduras, Chile, Ecuador, México, Panamá, Cuba, Brasil, El Salvador y Estados Unidos.

"Sabemos también que las derechas reaccionarias han desplegado una violencia misógina muy particular contra las compañeras que protagonizan y conducen fuerzas progresistas y populares. No tenemos ninguna duda de que el hostigamiento y la persecución contra Cristina Kirchner, como en su momento fue contra Dilma Rousseff y miles de compañeras que protagonizan proceso populares, contiene un mensaje unívoco para todas nosotras: vuelvan a sus casas, la política no es para ustedes", finalizó el texto.