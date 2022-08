Qué motivó a López Murphy a pedir el juicio político contra Alberto Fernández

Tras la conferencia de prensa de diputados de Juntos por el Cambio, quienes presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, luego de sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani y la comparación con el fallecido exfiscal Alberto Nisman, Ricardo López Murphy habló en MDZ Radio. El diputado nacional declaró que se adhirió al pedido porque “le colmaron la paciencia las expresiones presidenciales en exceso que ponen en riesgo a la república”.

Ricardo López Murphy sostuvo que Fernández superó lo pensado respecto a los excesos que puede tener un presidente. Según el legislador, Alberto no cumple con sus funciones. “Una presidencia debe ser conducida con mesura, templanza y mucho cuidado de no generar en la ciudadanía inseguridad e incertidumbre. Las expresiones de ayer superaron todo lo imaginario y es un juicio muy delicado. Me entristece ver una expresidenta en este juicio por ser graves cargos”, manifestó.

Además, dijo que fue reticente al momento que José Luis Espert le consultó sobre realizar un juicio político, pero esta vez tomó la decisión, ya que cree que la “república está en riesgo”.

“Me parece que la república está en riesgo cuando se llaman a movilizaciones para revertir un fallo judicial o cuando en las expresiones presidenciales hay una suerte de amenaza al fiscal. Me colmaron el límite”, argumentó.

Tras la polémica declaración del presidente, quien realizó un paralelismo entre la muerte no esclarecida del exfiscal Alberto Nisman y lo que le podría pasar al fiscal Diego Luciani, el legislador de la oposición remarcó que el comentario presidencial fue de una “gravedad increíble en una causa que todavía no está esclarecida”.

“Dado que el proceso judicial está en curso y que todavía no ocurrió, es muy delicada la situación. Porque el fiscal deberá volver a hablar en tribunales y en estas condiciones, han superado lo tolerable”, concluyó.