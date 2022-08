Para el Gobierno, la causa de Cristina Fernández de Kirchner es impulsada desde el exterior

El canciller Santiago Cafiero consideró hoy que hay una "persecución judicial" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio conocido como Vialidad, y apuntó que la causa está "impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina", al criticar declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz y del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil Jair Bolsonaro.



"Uno más ignorante que el otro. Pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a @CFKArgentina está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina", sostuvo Cafiero en su cuenta personal de Twitter. Asimismo, el titular del Palacio San Martín pidió "cuidar nuestra democracia" y exhortó: "Todas y todos con Cristina".

El senador Cruz, excandidato a presidente que ahora es cercano a Donald Trump, había publicado esta semana un tuit en el que señaló: "Cristina Fernández de Kirchner es cleptócrata. EE.UU. debe sancionarla por corrupta".



Bolsonaro, por su parte, compartió esa publicación y manifestó: "Senador @tedcruz pide sanciones de EE.UU. contra Cristina Kirchner por casos de corrupción de la vicepresidenta de la Argentina. Apoyado".



Luego, en declaraciones a radio El Destape y radio 10, Cafiero analizó que "evidentemente hay un prejuicio que no solo es en Argentina con la persecución que sufre la vicepresidenta, sino que también hay una mirada ideológica que no nace o habita en Argentina".



"Claramente -analizó- es sobre los movimientos populares, sobre el peronismo y en particular ahora en la persecución que está padeciendo la vicepresidenta". El jefe de la diplomacia argentina evaluó que "estas cosas no son aisladas" y exhortó a "mirar un poco más allá".



"No le quito mérito al sistema de justicia argentino que lleva adelante esta persecución", apuntó Cafiero, pero advirtió que además "emana con mucho odio con estas declaraciones" desde otros países.



Respecto a las expresiones del legislador estadounidense Cruz, el ministro expresó que "es un senador que tiene una voz potente y con una mirada prejuiciosa sobre América Latina y el Caribe", aunque aclaró que no recibió ninguna comunicación al respecto del gobierno de Joe Biden.



Paralelamente, señaló que "Argentina transita un tiempo histórico donde no es parte de los alineamientos" de los Estados Unidos y eso "les molesta y eso es lo que está sucediendo".



"Hay un hilo ideológico de las derechas más antidemocráticas que se estableció en América Latina y fue todo el avance para separar al que piensa distinto y a perseguir", añadió. Cafiero insistió en ese plano que hay "a priori" una concepción "ideológica" pero llamó ser no ser "ingenuos".



Al respecto, mencionó "lo que sucedió con (el expresidente de los Estados Unidos, Donald) Trump", en cuyo mandato ese país buscó "romper bloques regionales que funcionaban, como la Unasur, que molestaba, y empieza una embestida mucho más fuerte sobre Cuba y Venezuela".



En este punto graficó también que en 2017 "se conforma el grupo de Lima", del cual participó el expresidente Mauricio Macri, para apoyar a la oposición venezolana.



El ministro puntualizó por último que hay una "búsqueda de proscribir a Cristina y al peronismo" y también de "perpetuar un sistema de injusticias cotidianas".



"Nosotros no nos resignamos a seguir peleando y reclamando una justicia independiente. Nos moviliza el ataque a Cristina pero queremos seguir debatiendo que sigue habiendo injusticias cotidianas", reafirmó el canciller.