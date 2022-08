Los polémicos paralelismos que hizo Alberto Fernández para descalificar a Eduardo Casal

En su respuesta a la carta del procurador Eduardo Casal, Alberto Fernández explicó que no está mal criticar al Poder Judicial y sus magistrados puede prevenir ciertos peligros que acechan a la democracia y acusó a Casal de “desviarse de su obligación de respetar el proceso judicial o de su propia imparcialidad”. Para esto cita los casos de Luis Chocobar y a Alejo Ramos Padilla.

En primer lugar, el presidente expresó su preocupación por la “imparcialidad selectiva” del procurador Eduardo Casal al indicar que se preocupa de sus declaraciones en una entrevista, pero no “hace vista gorda” cuando se trata de Mauricio Macri. Para esto cita dos ejemplos: Primero, menciona que Casal no se preocupó ni tildó como “injerencia” cuando Macri (en ejercicio de sus funciones) recibió al imputado (y actual condenado) Luis Chocobar en la Casa Rosada, expresando públicamente su apoyo hacia él. En el segundo caso, Fernández explica que Casal tampoco le llamó la atención que Mauricio Macri (siendo presidente en ese entonces) instruyera a su ministro de justicia para que iniciara un juicio político al juez Alejo Ramos Padilla. Ya que en este caso, explica Alberto Fernández, no se trata de una mera opinión pública sino un pedido expreso de destitución de un juez.

El mandatario respondió una carta mandada por el procurador interino Eduardo Casal donde él mismo lo acusa de que “perturba” el ejercicio de la tarea del fiscal Diego Luciani y genera, además, un “menoscabo a su independencia” y una “injerencia” indebida que afecta el “principio republicano de la división de poderes”. Comparó e igualó el caso del juicio de Vialidad a Cristina Fernández de Kirchner con el juicio realizado a Lula da Silva que terminó con su condena y encarcelación.

El presidente se sujeta al derecho de libertad de expresión aclarando que no infringe ningún límite establecido por el artículo 109 de la Constitución Nacional. Además, Alberto Fernández aclaró que al dar su opinión “no ejerció ninguna función judicial” ni se “ha arrogado el conocimiento de causas pendientes ni ha restablecido las fenecidas”.

Además, el mandatario argentino acusó a los magistrados de la justicia federal de “prestar más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes”, y explicó que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir. Finalmente, el presidente de la nación cuestionó la imparcialidad del procurador Casal al nombrarle varios casos de irregularidad judicial que fueron ignorados por la atención del mismo, tratando de demostrar cierto favoritismo el expresidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Esta doble vara para medir los hechos constitucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, toman aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y de la vida democrática de la sociedad por la actuación e la justicia con intereses políticos y/o fácticos”, expresó el presidente en su carta dirigida a Casal.