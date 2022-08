La promesa que Suarez le hizo a un intendente por Portezuelo del Viento

El gobernador Rodolfo Suarez mantuvo una importante reunión en Casa de Gobierno este viernes con Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe. El intendente se vio perjudicado al no realizarse la obra y es por eso que, tras el "no laudo" de Nación, el mandatario mendocino le remarcó que no dejará de lado a Portezuelo del Viento.

"Estuvimos reunidos con Juan Manuel Ojeda y le volví a remarcar que no vamos a dejar Portezuelo. Le comenté que vamos a agotar las vías judiciales y administrativas que sean necesarias con el objetivo de concretar esta obra", sostuvo Suarez.

Y agregó: "Quedamos en pedir un pronto despacho sobre el laudo y en caso de que no prospere, seguiremos por la vía judicial. Le conté que estamos analizando el proyecto originario, mientras llevamos adelante las acciones legales".

"También hablamos de los avances de Pata Mora para estas dos perforaciones de pozos horizontales que va a hacer YPF. Ya casi está terminado el proyecto ejecutivo de la ruta 189 para llegar con el gas y la electricidad", dijo el gobernador.

"Además, este territorio coincide con las ubicaciones de Potasio Río Colorado, con lo cual tenemos una oportunidad de crecimiento enorme para el pueblo malarguino"; concluyó.