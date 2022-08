Bullrich le contestó a Carrió y se calienta la interna en JxC

Patricia Bullrich, titular del PRO, salió a responder hoy las acusaciones hechas por la principal referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien la había señalado por espiarla a través de la Policía Federal durante el Gobierno de Mauricio Macri, al señalar que no le "consta" esa situación.



“La verdad que no me consta que haya tenido la custodia de la Policía Federal, ya que siempre tuvo la custodia de la Policía de la Ciudad”, dijo hoy Bullrich consultada por radio La Red en relación a las acusaciones de Carrió.



Cabe recordar, que Carrió había asegurado que durante el Gobierno de Macri sufrió amenazas, y le enviaron a la Policía Federal para cuidarla y en ese contexto fue espiada.



"Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí custodia. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme", aseguró Carrió.



“Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro -ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro- porque en realidad me estaban espiando. Había asaltos alrededor de mi casa en forma permanente", agregó la exlegisladora.



Asimismo, Bullrich aclaró hoy que la referente de la Coalición Cívica “siempre fue custodiada por la Policía de la Ciudad” y agregó: “Habrá sido con alguien de la Federal o del Ministerio, ya que conmigo nunca tuvo ese diálogo”.



“Me parece que hay una confusión de policías, nunca tuvo a la Federal en la custodia y nunca lo habló conmigo”, insistió la exministra de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos.