Tras el acuerdo con el Gobierno, el SUTE le llevará dos nuevas propuestas a Rodolfo Suarez

Tras el plenario provincial realizado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) en Tupungato, los docentes aceptaron la propuesta de aumento salarial del Gobierno de Mendoza y descartaron nuevas medidas de fuerza para los próximos días. Sin embargo, las negociaciones seguirían, ya que el secretario gremial Gustavo Correa adelantó en MDZ Radio las “dos propuestas novedosas” que salieron de la reunión celebrada en el Valle de Uco y que serán enviadas al gobernador Rodolfo Suarez.

Más allá de haber aceptado el ofrecimiento del Ejecutivo, Correa remarcó que el aumento es insuficiente y avisó que en las próximas negociaciones paritarias seguirán pidiendo que los salarios docentes puedan equipararse con la inflación.

“El Gobierno tiene que recordar que nos congelaron el salario en el 2020 y ese año hubo inflación. Está claro que la inflación es una dimensión macroeconómica y que tenemos que enfrentarla, pero lo que decimos es que para enfrentarla nosotros no queremos ser la variable de ajuste, y este gobernador ha hecho que tengamos una pérdida de nuestro adquisitivo", remarcó el gremialista.

Por otra parte, Correa contó que los docentes redactaron una serie de planteos en el plenario realizado en Tupungato, que beneficiaría tanto a los estudiantes como a la planta de trabajadores de la educación provincial. "La primera es que tenemos un mandato para que no nos descuenten los días de paro como trabajadores y la segunda, si se insiste en avanzar, le pedimos que esa plata, que no es del Gobierno, vuelva a las escuelas; para que no nos tengamos que sentar en un tacho de basura, para no dividir la merienda en dos, para tener materiales didácticos y materiales de limpieza para la planta de celadores", señaló.

"Porque es plata está ejecutada en el presupuesto, ya que ese dinero no es del Gobierno provincial. Insistimos que esos fondos son de los pibes", concluyó Correa, haciendo referencia a los alumnos.