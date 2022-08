El SUTE aceptó la propuesta salarial del Gobierno

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educacion (SUTE) aceptó la propuesta de aumento salarial que realizó el Gobierno de Mendoza en el marco de las paritarias. La decisión se adoptó en un plenario provincial celebrado este jueves en Tupungato. Se espera que mañana firmen el convenio con los representantes del Ejecutivo provincial.

Desde el gremio docente confirmaron este mediodía a MDZ la aceptación del ofrecimiento. Esta determinación lleva alivio al tenso conflicto que enfrentó al sindicato y al gobierno de Rodolfo Suarez y que provocó varios días de paro en las escuelas mendocinas.

El ofrecimiento aceptado por el gremio docente contempla un aumento salarial del 12% para el mes de agosto, del 7% en septiembre, el 8% en octubre y un 7% para noviembre. Asimismo, se dispone también una mejora para los adicionales que cobran los trabajadores de la educación. Se trata de una suba del 35% para agosto en los ítems “Estado Docente” y "Adicional Celadores” e incrementos 9,5% en septiembre, 7% en octubre y 7% en noviembre. Según destacaron desde el Gobierno provincial, el promedio de aumento entre enero y noviembre estaría en el orden del 72%.

La secretaria general del SUTE, Carina Sedano, encabezó el encuentro en Tupungato.

Días atrás el SUTE había votado la realización de un nuevo paro por 96 horas, pero había dejado la medida en suspenso, condicionada a la aceptación o rechazo de la propuesta salarial del Gobierno.

No obstante y pese a la aceptación, el gremio analiza realizar medidas de fuerza por el descuento de los días de paro y no descartan la judicialización del reclamo. Este miércoles el gobernador Suarez rartificó que se descontará los días no trabajados y el ítem Aula a los docentes y celadores que hicieron huelga en el útlimo mes.

Está previsto que este viernes la dirigencia sindical docente se reuna con los representantes paritarios del Gobierno para firmar el nuevo convenio. De esta manera, la gestión de Suarez sumaría un acuerdo más a los siete ya firmados tras la reapertura paritaria, los cuales alcanzan a Ampros, Tribunal de Cuentas, Vialidad, Fiscalía de Estado, Contaduría General, Tesorería General de la Provincia, Instituto Provincial de Juegos y Casinos.