En medio de un clima tenso, comienza a decidirse el futuro del juez Walter Bento

En medio de un contexto político tenso, el Consejo de la Magistratura comienza a decidir el futuro de Walter Bento, el juez federal de Mendoza procesado por asociación ilícita, cohecho y enriquecimiento. Luego de que el juez lograra, con apoyo de algunos consejeros, dilatar el proceso, ahora se deberá analizar si su caso pasa a la comisión de Acusación, último paso antes de evaluar si toman alguna medida disciplinaria. En realidad, la única medida pedida es la suspensión de Bento, con la consecuente pérdida de fueros, lo que derivaría en su inmediata detención.

Bento está procesado (medida ratificada en varias instancias) por ser sospechoso de haber montado una trama de corrupción dentro de su influyente juzgado. Según la acusación, el magistrado intercambiaba favores judiciales a cambio de coimas en dólares y con un entramado que incluía “punteros”, abogados y delincuentes. La causa está plagada de testimonios y pruebas y, además, con abundantes datos sobre el abultado patrimonio del juez y su familia.

La causa judicial avanzó y el juez tiene pedido de captura, pero nunca dejó de ser magistrado. Por eso tiene inmunidad. En paralelo, se inició una investigación en el Consejo de la Magistratura. Allí Bento consiguió ejecutar su estrategia de dilación, sobre todo con la vieja conformación del cuerpo encargado de controlar a los jueces. Hubo un primer dictamen con pedido de suspensión y desafuero. El Consejo cambió (ahora con la Corte Suprema como eje) y la “causa Bento” fue una de las pocas que se tomó para avanzar. Pero hubo más dilaciones. Hubo algún amague a que se creara una estrategia de "cuidado" de parte del oficialismo nacional: que Bento sea suspendido, pero no pierda los privilegios para que no sea detenido. "Eso no se puede hacer", explican.

El legislador Pablo Tonelli está a cargo del sumario y volvió a pedir que el tema pase rápidamente desde la Comisión de Disciplina a la de Acusación. Ese pase se tratará hoy, al mismo tiempo que pueda surgir una nueva citación a Bento.

No hay un contexto tranquilo en el Consejo. La tensión entre un sector de la política y el Poder Judicial crece. Mucho más luego del alegato de los fiscales en la “causa vialidad”, con el pedido de prisión hacia Cristina Fernández de Kirchner y su posterior descargo público. La intromisión del presidente Alberto Fernández también juega un papel clave y hasta la Corte Suprema está en alerta. Hoy, por ejemplo, estaba previsto que Ricardo Lorenzetti, que está en Mendoza, dialogue con periodistas. Las entrevistas fueron suspendidas.

Si la acusación y el pedido de Tonelli prosperan, Bento podría ser suspendido y perder los fueros. Eso implicaría su inmediata detención, pues no le quedarían privilegios y se ejecutarían los pedidos de captura que pesan sobre él.