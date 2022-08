Condena social: qué piensa la gente sobre el pedido de cárcel a Cristina Fernández de Kirchner

La consultora Giacobbe & Asociados reveló un informe de opinión pública respecto a los principales problemas del oficialismo. Se tomó como principal cuestión el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por accionar ilícito junto al imputado Lázaro Báez. Al mismo tiempo, se consultó por la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La encuesta fue realizada del 9 al 12 de agosto en toda la Argentina y se utilizó una muestra de 2500 casos. El juicio de Vialidad se consultó bajo la siguiente pregunta:" ¿A usted le gustaría que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa?". El 67,4% de los encuestados respondió que sí y el 20,9% que no. El 11,1% aludió a que le 'da lo mismo' y el 0,6% no sabe y no responde.

Resultados de opinión pública respecto del juicio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La imagen de la vicepresidenta tuvo un incrementó en negatividad respecto a los meses pasados. La abogada tiene un 73% de imagen negativa y tan sólo un 18% de imagen positiva en agosto. En junio, Kirchner contaba con un 72% de imagen negativa y un 20% de imagen positiva.

El ministro de Economía Sergio Massa.

La consultora midió, además, la opinión pública respecto a los primeros pasos de Massa. Se realizó la siguiente pregunta: "¿Qué imagen tiene usted del ministro Sergio Massa?". El 68,1% de los encuestados tiene una imagen negativa de la gestión del ministro. El 13,2% tiene una imagen positiva y el 16,7% regular. el 2% no sabe y no responde.

La expectativa de los encuestados sobre el futuro del ministro al mando de Economía es muy pobre. El 60,1% de los consultados tiene una perspectiva negativa y tan sólo el 15,5% mira con buenos ojos el horizonte económico del país. El 16,1% tiene una expectativa regular y el 8,3% no sabe y no responde.

Resultados de la definición del ministro de Economía, Sergio Massa, según los encuestados.

Los investigadores luego pidieron una definición de Massa como personaje político con una sola palabra. Las principales respuestas fueron las siguientes: "Panqueque, corrupto, falso, traidor, chorro, oportunista, mentiroso, ventajero, chanta, vendido".