Alberto Fernández y Gabriela Cerruti ajustaron el relato para alinearse con Cristina Fernández de Kirchner

Durante la habitual conferencia de prensa de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el tema principal fueron las fuertes declaraciones del presidente de la Nación durante la entrevista realizada la noche anterior, donde afirmó que: “Nisman se suicidó, espero no haga algo así Luciani”. La conferencia terminó con un choque de versiones acerca del final del fiscal Alberto Nisman, en el cual la vocera no quiso interiorizarse. Fuentes de la Casa Rosada afirman que Alberto Fernández "se metió sólo en este lío".

#ConferenciaDePrensa| En relación a los titulares sobre declaraciones del presidente @alferdez debemos aclarar que no hubo ninguna comparación. Esa comparación la están haciendo desde la justicia y el periodismo desde hace días, intentando instalarla, y por eso le preguntaron. pic.twitter.com/D0tEran9td — Gabriela Cerruti (@Portavoz_Ar) August 25, 2022

Hubo un clima tenso dentro de Casa Rosada cuando se trató de consultar sobre este tema a la portavoz durante la conferencia, al punto de que se preguntó (fuera de cámara) “¿no debe Alberto Fernández pedir disculpas al fiscal Luciani por lo que dijo?”, sin obtener respuesta alguna.

Tras intercambios fallidos entre los periodistas y la portavoz, Cerruti terminó diciendo que la causa Nisman y la vinculación con un homicidio es meramente “un relato periodístico” sin respaldo de la Justicia.

#Repercusiones| Siempre debemos ser claros y precisos porque tanto la oposición como algunos medios aprovecharán para tergiversar y hacer un escándalo. También a veces nos arrepentimos de nuestras declaraciones, pero son consecuencias de la libertad de expresión que respetamos. — Gabriela Cerruti (@Portavoz_Ar) August 25, 2022

“La Justicia no ha dicho, en ninguna instancia, que el fiscal Nisman haya sido asesinado. No vamos a discutir hoy esa causa, pero seamos precisos porque después se instalan estas verdades en los medios y en las redes y después lo repite la gente como si fuera cierto”, explicó la portavoz Cerruti en la conferencia de prensa.

Cuando una periodista afirmó que en la Justicia se dice que el fiscal Nisman fue asesinado, la portavoz presidencial respondió “¿la Justicia argentina tiene probado que el fiscal Nisman fue asesinado? ¿En qué causa y en qué juzgado? Yo desconozco esa información, le recomiendo que chequee la misma y sigamos hablando con información chequeada. Hasta donde yo sé esa información no es así. No vamos a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiera hablar de otro tema de lo que nosotros queremos hablar, que es de la persecución a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

Por otro lado, apenas terminó la conferencia de prensa, el presidente de la Nación ya había empezado su entrevista para la radio El Destape, donde trató de aclarar qué había querido decir en su polémica afirmación. En la misma, dijo que su Gobierno no persigue ni amenaza fiscales "ya que nunca se mandó a nadie del Gobierno ni a ningún espía a su casa".

"El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del Gobierno. Mientras sea presidente ningún juez ni fiscal tiene que temer por su integridad. En mi Gobierno no amenazamos ni perseguimos fiscales ni jueces. Nadie tiene que sentirse en riesgo".

#AlbertoConNavarro

uD83DuDCAC "El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del gobierno. Mientras sea Presidente ningún juez ni fiscal tiene que temer por su integridad", @alferdez https://t.co/aQbPi6Ey3f

uD83DuDCFB FM107.3 | AM1050 pic.twitter.com/iGPWgtvBrm — El Destape Radio (@eldestape_radio) August 25, 2022

#AlbertoConNavarro

uD83DuDCAC "En mi gobierno no amenazamos ni perseguimos fiscales ni jueces. Nadie tiene que sentirse en riesgo", @alferdez en #Navarro2023



Seguilo por acá uD83DuDC47uD83CuDFFChttps://t.co/aQbPi6Ey3f uD83DuDCFB FM107.3 | AM1050 pic.twitter.com/d3b1XwAt9l — El Destape Radio (@eldestape_radio) August 25, 2022

Respecto de la causa Nisman, el presidente de la Nación afirmó: "Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual”. Finalmente, opinó que la denuncia penal hecha por la Coalición Cívica hacia él acusándolo de “instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal Luciani” le parece una auténtica “locura”.