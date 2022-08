Victoria Tolosa Paz anticipó una masiva movilización a favor de Cristina Fernández de Kirchner

Victoria Tolosa Paz advirtió hoy que “no sólo está en riesgo la figura de Cristina Fernández de Kirchner sino lo que ella representa”. En declaraciones a Mañana es Mejor, por Radio Provincia, afirmó que "quienes intentaron poner en jaque a la Vicepresidenta y hacer este show mediático, judicial, económico y político no contaban con la defensa férrea de los integrantes del Frente de Todos y el contundente poder de movilización de la militancia".

La legisladora nacional manifestó que “no hubo ninguna prueba que hiciera corresponder la culpabilidad de Cristina en el intento de asociarla a Lázaro Báez”. A su vez, destacó que "pese al intento de asociarla a la causa de José López, con su brillante exposición quedó demostrado que si había que investigar algo eran esos U$D 9 millones que tiró en el convento" debido a que "hubiera dado pistas más que importantes que llevan inmediatamente a la obra del soterramiento del Sarmiento".

En ese sentido, agregó que “la justicia tiene doble vara y donde hay pruebas más que contundentes para investigar, no se hace; pero donde no las hay, se cierra un juicio con una sentencia que ya está escrita”. Por lo tanto, consideró que “se está jugando un partido judicial que intenta estigmatizar, condenar y poner en un lugar a Cristina que el pueblo no le concede".

Tras valorar las manifestaciones espontáneas, Tolosa Paz planteó que “en los próximos días se va a realizar una acción de mucha contundencia porque está en riesgo no sólo la figura de Cristina sino lo que ella representa, un poder político que defiende al pueblo y los intereses de las grandes mayorías. De aquí en adelante tenemos que unificar los esfuerzos".

En la misma línea, denunció que "hay una campaña de los principales medios concentrados que instalaron una etapa de violencia contra el Frente de Todos e instaron los escraches constantes, difamaciones, inventar campañas para lograr el efecto de la agresión".