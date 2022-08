El celular de José López, una pesadilla para políticos y empresarios

Las conversaciones que figuran en el celular de José López, ex secretario de obras públicas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, amenazan con hundir no sólo a la vicepresidenta sino también a empresarios que participaron del negocio de la construcción.

Cristina Fernández de Kirchner cuestionó así que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no hayan observado, en el marco del juicio oral por la causa Vialidad, la "frecuencia y la familiaridad de la relación" entre el empresario Nicolás Caputo, amigo personal del expresidente Mauricio Macri, y el ex secretario de obras públicas, José López, probada en documentación con registros de llamadas entre ellos que la expresidenta exhibía este mediodía en el marco de su exposición en ejercicio de su "derecho a la defensa" que realizaba a través de YouTube.

"Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamó la atención este grado de familiaridad? Notable", sostuvo la expresidenta, quien optó por esta vía para responder públicamente las acusaciones y nuevas pruebas incorporadas por los fiscales en el alegato en el debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, luego de que el Tribunal le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.

El fiscal Sergio Mola recordó ayer la figura de José López y su confesión al ser encontrado con casi 9 millones de dólares: "Dijo que ese dinero correspondía a la política". Lo hizo al citar los dichos del propio exfuncionario cuando se lo indagó sobre ese dinero en una causa en la que fue condenado por enriquecimiento ilícito y que se reactivó cuando intentó en 2016 esconder los bolsos en un convento de General Rodríguez.

Cristina Fernández de Kirchner hizo un repaso por los chats de WhatsApp de José López que figuran en el expediente y señaló: "Este trato de familiaridad lo van a ver con dos empresarios, con (Nicolás) Caputo y (Eduardo) Gutiérrez. Con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado pero los fiscales sí lo ven como un delito. ¿No les llamó la atención a Luciani y a Mola esta relación?". Y agregó: "En los criterios de Luciani y Mola, esto debería ser un escándalo monumental pero no están denunciando nada de todo esto".

Incluso advirtió que tanto Caputo como Gutiérrez y los empresarios de la construcción cenaban con López "pero la líder de la asociación ilícita soy yo". Además, había mensajes afectuosos entre ellos para las fiestas de fin de año o para el Día del Amigo. "La frecuencia, la cotidianeidad de las conversaciones... Me llama la atención. Con los criterios y los códigos que los fiscales han analizado algunos hechos, me resulta raro que no les haya llamado la atención esto", agregó.