Rodolfo Suarez prepara anuncios para activar el Plan B de Portezuelo

El 22 de agosto era la fecha límite. El presidente Alberto Fernández debía laudar a favor o en contra de la realización de Portezuelo del Viento, una obra hidroeléctrica emplazada en el departamento de Malargüe para cuya concreción Mendoza dispone de 1023 millones de dólares. Sin embargo, Fernández no se expidió al respecto y para Rodolfo Suarez ya no hay más remedio que buscar un "Plan B" ante las trabas que se pusieron desde el Coirco al complejo hidroeléctrico cuya licitación ya estaba lanzada. En ese contexto, este miércoles a las 13 el gobernador brindará una conferencia de prensa.

Suarez lleva más de un mes lejos de la exposición pública. El gobernador ha mantenido una agenda activa pero lejos de los medios de comunicación y solamente se ha expresado a través de las redes sociales. Por esa vía, por ejemplo, se quejó del desinterés del presidente por la provincia de Mendoza y dijo que su silencio respecto a Portezuelo es una muestra de desidia del mandatario.

Este gesto de desidia es grave, con fondos que ya se podrían haber usado y deberían estar produciendo empleo y futura generación de energía, para el crecimiento de la provincia.

Esta claro que el Gobierno Nacional nunca ha tenido intención de que Portezuelo se concrete. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) August 23, 2022

En ese mismo hilo adelantó que la provincia debe avanzar en la búsqueda de alternativas "que agilicen la disposición de los recursos, para la realización de otra obra hidroeléctrica mientras se resuelve Portezuelo" y justamente sobre ese punto es que se esperan anuncios este miércoles.

La conferencia de prensa del gobernador tiene lugar en un contexto particular. No solo por lo que respecta a Portezuelo del Viento sino también porque se da en medio de las negociaciones paritarias. Suarez prácticamente no se ha expedido sobre las medidas de fuerzas que los trabajadores estatales han llevado adelante en el último mes y los docentes están próximos a votar si aceptan o no la última oferta de aumento que realizó el gobierno.

En ese sentido, Rodolfo Suarez participó la semana pasada del encuentro del Consejo de las Américas y desde Buenos Aires ratificó su decisión de descontar los días de paro a los trabajadores. Pero desde el Sute intentan revertir esa situación e incluso lo han planteado en conversaciones formales e informales con representantes del gobierno.