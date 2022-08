El reproche de Rodolfo Suarez a la Nación por los reiterados cambios en el Gabinete

El gobernador Rodolfo Suarez criticó este miércoles el “desgobierno” de Ejecutivo liderado por el presidente Alberto Fernández y resaltó que los reiterados cambios en el Gabinete nacional dificultan las gestiones que se realizan desde la provincia. Atribuyó a esta situación la omisión del laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento.

Durante la conferencia de prensa que realizó este mediodía en la Casa de Gobierno, el mandatario provincial cuestionó la demora del presidente en emitir el laudo respecto a la obra hidroeléctrica proyectada en Malargüe, cuyo plazo para dictarlo venció el pasado lunes. Manifestó que le cuesta pensar que haya “una intencionalidad directa de perjudicar a Mendoza, que puede existir, pero me cuesta pensarlo”.

En este sentido, arremetió directamente contra la gestión de Alberto Fernández y sostuvo que “en algún momento pienso que estamos viviendo una especie de desgobierno a nivel nacional”. Señaló que esto es algo que sufren los integrantes del Gabinete provincial que viajan a Buenos Aires por diferentes iniciativas o gestiones.

“Vamos a avanzar sobre determinado tema, nos reunimos y a los 15 días tenemos otro funcionario. Vamos con ese funcionario, hablamos los temas y a los 15 días tenemos otro funcionario. Con lo cual se dificulta bastante llevar adelante la gestión con la Nación con los distintos temas, porque cada funcionario que llega tiene que aprender cómo es cada uno de los temas”, subrayó Suarez.

El gobernador hizo referencia a los reiterados cambios de Gabinete desencadenados antes y después de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, el breve paso de Silvina Batakis y la posterior llegada de Sergio Massa a la cartera, lo que implicó la salida y entrada de funcionarios en distintas áreas.

“Ya me he cansado de ir a Buenos Aires a explicar Portezuelo del Viento. Cada vez que voy lo tengo que explicar de nuevo porque es un tema complejo. Quisiera pensar que no lo tienen en agenda, quizá”, subrayó.

Lamentó que sea un tema al cual el Gobierno nacional no le da importancia, ya que la obra es fundamental para la generación de empleo y la generación de energía es muy importante para el país.

“Me parece que no lo tienen en agenda, que no le dan importancia y que nadie hace gobernanza sobre el tema”, concluyó Suarez.