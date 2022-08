Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner con uñas y dientes y dejó una polémica frase sobre el fiscal Luciani

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó esta noche una entrevista en el canal de noticias TN, en el que abordó los temas de agenda más importantes de la Argentina.

"Los datos de la macroeconomía son todos positivos, objetivamente es así. Argentina creció más del 6% en el primer semestre. Hemos creado 1.200.000 puesto de trabajo. Pero tenemos un problema de inflación sin resolver y eso afecta el ingreso de mucha gente, básicamente al que hoy gana entre 80 y 100 mil pesos", manifestó en el comienzo de la nota el máximo mandatario.

"Entiendo que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina", manifestó respecto a la posibilidad de indultar a la presidenta en caso de que sea juzgada en el juicio por la causa Vialidad.

Recordó, asimismo, que "el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional de la monarquía", y señaló que "nuestra Justicia se parece más a una monarquía que a una democracia", porque "es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".

El presidente, dijo, en relación al comunicado oficial en defensa de CFK que "los tres poderes" del Estado "dictan actos de gobierno" y son "susceptibles de la crítica pública". Y añadió: "Como presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano, y tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia".

Al mismo tiempo, consideró que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa por la obra pública, al advertir que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".



"No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", expresó y sentenció: "Estoy seguro de que en esta causa Cristina no tiene nada que ver, no cometió ninguno de los delitios que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Diego Luciani.

"Es de una debilidad todo lo que ha hecho", señaló Fernández sobre el fiscal que lleva adelante la investigación en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz.

Alberto señaló que un jefe de Estado está "muy alejado de una licitación pública" del tipo de las que se investigan en el juicio de Vialidad, y añadió que en el procesamiento contra la vicepresidenta el tribunal "analiza" que la expresidenta "tuvo responsabilidad de haber mandado un presupuesto donde estaban las obras que iban a Santa Cruz".



"Entonces todos los diputados y senadores son parte de una asociación ilícita", añadió el mandatario.

El presidente expresó que tiene "la certeza de que Cristina (Kirchner) es una mujer honesta" y aseguró que la vicepresidenta "no ha participado en nada" de lo que le acusan en la causa Vialidad.



"De la responsabilidad de Cristina no tengo ninguna duda de que no tiene nada que ver, no puede ser involucrada en esta causa. Ayer Cristina expresó claramente su decepción con lo que José López hizo. (El exministro Julio) De Vido también es parte de la persecución", aseguró y agregó: "Cuando renuncié (como jefe de Gabinete en 2008) le dije a Cristina que vea de oxigenar el gobierno, darle un aire".

El presidente afirmó que "no tendríamos que estar hablando de indulto" porque, desde el punto de vista legal, todavía "no hay ninguna condena" contra la vicepresidenta, más allá de que desde algunos medios "han logrado establecer una condena mediática".



"Tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la Justicia", afirmó.

El presidente aseguró que al Frente de Todos no los "une la búsqueda de impunidad", sino que "a nosotros nos une la búsqueda de justicia".



"Es momento en que realmente prestemos atención a lo que está pasando con la justicia. Este juicio es un disparate jurídico respecto a Cristina Kirchner. Este hecho ya fue juzgado, el juez (Julian) Ercolini en el 2008 se declaró incompetente de investigar eso, y en Santa Cruz se sobreseyó la causa", recordó Fernández.

Asimismo, dijo que "crucé una llamada telefónica" con Cristina después del pedido de condena de 12 años de prisión en su contra por parte del fiscal Diego Luciani.



El mandatario señaló que "tenemos que ser muy firmes en exigirle a Argentina que tenga un sistema judicial realmente independiente y con jueces probos".

El presidente destacó hoy que "estamos hablando de jueces y de fiscales que van a jugar fútbol a la casa de (el expresidente Mauricio) Macri, que juegan paddle en la quinta de Olivos", respecto al tribunal que forma parte de la causa Vialidad que investiga a Cristina Kirchner.



"Nunca invité a un juez a divertirse en Olivos. Yo le prometí a los argentinos que nunca más los espías de la Argentina iban a estar trabajando en tribunales y eso lo cumplí. Hoy no hay ningún operador de Estado hablando con jueces", aseguró.

Por otro lado, sostuvo que el peronismo tiene que "generar una gran movilización para defender la democracia y reclamar una Justicia independiente", en medio de las manifestaciones de respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández.



"No me preocupa que la gente salga a la calle", dijo el mandatario y anticipó que hablará con los "compañeros" del consejo nacional del PJ para definir los pasos a seguir.

El presidente mencionó que el senador oficialista Oscar Parrilli aseguró desde Twitter que para la vicepresidenta Cristina Fernández se busca "justicia", "ni indulto ni amnistía", y que ese mensaje "fue retuiteado por Cristina". "Ustedes han hablado todo el día del indulto porque han logrado establecer una condena mediática", reprochó.

Por otro lado, marcó que "por mucho que (el fiscal Diego) Luciani grite "justicia" o "corrupción", dijo "un sin fin de disparates jurídicos, de una debilidad jurídica asombrosa", y pidió "que la justicia reencauce esta situación". También, aseguró que el fiscal Nisman "se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, espero que no haga algo así el fiscal Luciani".

Afirmó, además, que su Gobierno buscó "recuperar un orden que se había quebrado", en referencia a la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, y que muchos sectores "aprovecharon".



"Soportamos una corrida cambiaria impresionante, que estuvo motivada por algunos para debilitarnos como Gobierno", señaló Fernández y destacó que Massa "trajo calma a los mercados".

El presidente dijo, "no me arrepiento" de la cuarentena por el covid-19, porque "la economía se podía recuperar pero las vidas no".



"Somos uno de los pocos países que coinciden las muertes que se presumen con las declaradas. Después de la caída de 9 puntos de 2020, llevamos 3.7 puntos de crecimiento económico este año, hay record de exportaciones e importaciones", detalló.

El presidente consideró que si bien la inflación "es un problema multicausal" y "tiene que ver con lo monetario y lo fiscal, con el gasto", también "hay una parte que tiene que ver con abusos".



En diálogo con TN, Fernández señaló que se trata de un "problema que lleva décadas", en las que se arrastra una "inflación de dos dígitos".

Alberto sostuvo que la vicepresidenta Cristina Fernández es "peronista" y llamó a que "en 2023 no vuelva a ganar" la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).



"Me encantaría que (Mauricio) Macri explique en los tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda", dijo el Presidente, sobre el acuerdo firmado por la administración de Cambiemos con el FMI.

"Mauricio Macri tendría que estar rindiendo cuentas", dijo, y reconoció: "No me importa lo que hace Macri, quiero que explique ante tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el Correo, el cúmulo de denuncias que hay sobre él que hasta el día de hoy la justicia no ha investigado. Qué hizo con los peajes".

El presidente aseguró que la reelección presidencial es "lo último" en lo que piensa. "Mi preocupación es ver cómo empezamos a contener la inflación y que los sectores necesitados tengan mejores salarios. La reelección no es algo en lo que esté pensando, es lo último en lo que pienso", señaló.

El presidente afirmó que "una prioridad política mantener unido al Frente de Todos" y dijo que hará "lo que tenga que hacer para que eso ocurra".



Fernández aseguró también que "nunca estuvo peleado" con la vicepresidenta Cristina Fernández, aunque pueden haber tenido "diferencias".

El presidente aseguró que tiene "una responsabilidad con la gente, con el pueblo" y pidió que "entiendan que nosotros heredamos una situación compleja y sobrellevamos la pandemia".



"El director general de la OMS me felicitó y dice que Argentina es un modelo de cómo actuó en la pandemia. Argentina sostuvo la mayoría de los empleos formales, dimos el ATP, a nadie le faltó atención médica ni alimentos. Todo eso tiene que ver con el presente, nos exigió un esfuerzo fiscal que hoy se está notando", explicó.

Por otro lado, sostuvo que "siempre dijo" que la dirigente social Milagro Sala "no tenía por qué soportar el proceso en estado de detención", y remarcó que "todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad".



"Hasta el día de hoy Milagro no tiene una sentencia firme, su sentencia está en situación de revisión en la Corte Suprema", manifestó, y añadió: "Lleva más de 7 años detenida, y el delito que le imputan es administración fraudulenta, que tiene un máximo de 6 años".