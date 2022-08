Qué dijo el diputado detenido por la policía frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner

Adrián Grana, el diputado kirchnerista que fue detenido durante algunas horas anoche en medio de los incidentes frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, apuntó contra el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por su arresto. “El Gobierno porteño y la policía de Horacio Rodríguez Larreta mostraron una de las facetas del fusilamiento mediático y judicial que quieren hacer contra Cristina”, advirtió el legislador bonaerense.

Grana fue uno de los detenidos en Juncal y Uruguay, donde se encontraron seguidores y detractores de la ex mandataria. "Para detenerme deberían haberme encontrado cometiendo un delito in fraganti pero nada de eso pasó, por lo tanto me tuvieron que liberar", expresó. En ese marco, dijo que “cuando llegó la policía los compañeros estábamos apoyando a Cristina y los ‘caceroleros’ y ‘odiadores’ no avanzaron a la casa hasta que la policía no los cubrió".

El diputado provincial del oficialismo consideró que "querían mostrar que el pueblo está en contra de Cristina y nosotros pretendíamos arruinar esa foto, porque había un sector defendiéndola como la principal exponente de un futuro con justicia social para la Argentina”. Seguido, enfatizó que “fue alevoso cómo armaron un corralito para que se pueda garantizar la manifestación opositora".

Asimismo, en declaraciones a Radio Provincia, se mostró en desacuerdo con quienes se manifiestan a partir "de la mentira de los grandes medios de comunicación”. Si bien aclaró que “el peronismo es defensor a ultranza de la democracia y bancamos a todo el que quiera movilizarse, no aceptamos que nos quieran prescribir. El problema no es que me detengan sino la persecución al peronismo". A su vez, resaltó que "cada vez que pase esto nosotros vamos a estar ahí defendiendo la integridad física de nuestra conductora".

Grana fue demorado anoche por alrededor de una hora y luego liberado, ya que tiene fueros por ser legislador provincial.

"Estamos defendiendo la casa de Cristina", afirmó el diputado bonaerense en momentos en que era llevado por efectivos policiales con un precinto a modo de esposas en las muñecas. En declaraciones a la prensa, el legislador denunció: "La Policía, en vez de desalojar a los que agreden, los empujan a nosotros. Nos reprimieron".