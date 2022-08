Las duras declaraciones de Gastón Manes sobre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, habló con MDZ sobre el fin de ciclo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la crítica gestión del presidente Alberto Fernández. El abogado opinó sobre las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, y eligió entre el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

- ¿Crees que es un fin de ciclo para Cristina Fernández de Kirchner?

- Cristina Fernández de Kirchner dio todo lo que podía dar. Es una persona que ha sido protagonista de la política argentina en los últimos 20 años de una manera muy fuerte. Cualquier persona en ese aspecto tiene recursos cognitivos y personales que llegan a un límite. La verdad es que entiendo que es una persona que ya debe pensar en el retiro de la política, en dejar el paso a otra generación. Fue parte de su discurso por mucho tiempo.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

- ¿Es Alberto Fernández el peor presidente de la historia?

- Argentina tuvo presidentes como Videla que mandaron a matar jóvenes y desaparecían gente. En ese contexto, a Alberto Fernández no lo veo. Entre los presidentes democráticos, Alberto Fernández está entre los que menos hizo en base a lo que había propuesto. Dijo que veía a cubrir a los argentinos y se montó nuevamente sobre la grieta. Manejó la pandemia de una manera con privilegios para algunos. No tomó las decisiones correctas por ideología y otras por errores. Hay muchas basadas en teorías equivocadas.

El presidente Alberto Fernández.

- ¿Y el mejor presidente argentino?

- Sin ninguna duda, Raúl Alfonsín. El único que concluyó de alguna manera el principal proyecto político colectivo que sostenía: la reconstrucción de un sistema democrático, que es el único proyecto colectivo vigente en la Argentina en los últimos 40 años. Todo el tiempo buscó la unidad nacional.

El ministro de Economía Sergio Massa.

- ¿Qué opinas de las medidas de Sergio Massa?

- Sergio Massa se ocupó mucho de la forma y no del fondo. Intentó por todos los medios mostrar que había una asunción de alguien que venía con providencial. No me inspira confianza igualmente. Las medidas que anunció fueron muy pobres, nada nuevo. Ningún plan económico. Es cierto que recién asumió pero parecía que tenía un mejor plan definido.

- Entre el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ¿con quién te quedás y por qué?

- Los dos tienen cualidades que el otro no tiene. Larreta es un hombre trabajador, constante y dedicado pero no te podría decir que podría gobernar mejor que Macri o no. El de Macri ya lo vimos, dejó mucho que desear. Tiene posturas filosóficas que no comparto. Él es un dirigente que viene de un origen familiar diferente al que pertenezco y cuando se jacta de su pasado y juventud, esas cosas no me gustan. Nuestros héroes eran Favaloro e Illia.

- Sobre Vaca Muerta, ¿cómo resolverían la construcción del gasoducto Néstor Kirchner? ¿De qué forma lo financiarían?

- El gasoducto es una necesidad imperiosa. Ojalá que Fernández lo termine antes de terminar el Gobierno. Tengo entendido que la obra se puede hacer sólo en 10 meses. Nosotros necesitamos urgentemente ese gas. Lo tenemos que usar y también exportarlo. Esas divisas son importantes.