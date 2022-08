Facundo Moyano apuntó contra la CGT por no criticar al Gobierno

Facundo Moyano volvió a aparecer y tomó distancia respecto a la Confederación General del Trabajo (CGT) liderado por su hermano Pablo Moyano, entre otros dirigentes sindicales.

El referente del sindicato de Peajes y exdiputado nacional del oficialismo, banca a la que renunció por sus diferencias con el Frente de Todos, criticó a la central obrera por haber marchado sin incluir al Gobierno Nacional entre los responsables de la situación económica del país.

"¿Cuando había inflación en el gobierno de Macri el responsable era el presidente y ahora no hay una cuota de responsabilidad por parte del Gobierno?”, se preguntó y dijo que “un dirigente sindical no puede no reclamar ante esta situación. Es inaudito. No tiene el derecho a reclamar, tiene la obligación de reclamar”.

Luego agregó: “No les cuesta la crítica a los propios integrantes del Frente de Todos y le cuesta a la CGT. Por lo menos, expresarla en forma clara”.

Facundo Moyano aseguró que “el peronismo tiene que estar preocupado por debatir un proyecto de país y no un proyecto electoral” y destacó el discurso que dio su hermano Pablo. El secretario adjunto del sindicato de Camioneros y cogobernador de la CGT armó su propio acto el pasado 17 de agosto, cuando el sindicalismo organizado volvió a marchar en las calles, y criticó al presidente.

"Vamos a estar peleando por no llegar a los tres dígitos de inflación en el año 2022 y esto realmente es un problema que no se le puede endilgar a un enemigo invisible. ¿Dónde está el enemigo? Bueno, para eso se vota un gobierno, para que resuelva estos problemas”, manifestó.

De acuerdo a su mirada, “todo el Gobierno es responsable” y hablar solo de “formadores de precios” no explica mucho. “¿Quiénes son los formadores? ¿Los dueños de las cadenas de los supermercados? Porque hay que personalizar. Primero, intentando claridad para el trabajador que es convocado a esa marcha y para el conjunto de la sociedad que, en definitiva, ve como un hecho político una marcha que no solamente tiene que estar supeditada al trabajador que concurre sino al conjunto de la sociedad", sostuvo Facundo Moyano.

"La realidad es que el mapa laboral de hoy nos obliga a pensar en que los sistemas de trabajo, como mínimo, se tienen que discutir. Y no estoy hablando a favor de una reforma laboral liberal. Pero la reforma laboral la hace el mercado y la hace también el Estado”, concluyó.