Cada vez que uses la electricidad y el gas te vas a acordar de estos porteños

Fuimos muchos los que al ver la conferencia de prensa, tanto tiempo esperada, que al ver a la Secretaría de Energía, Flavia Royón y otros adalides, nos dio mucho enojo y vergüenza. Enojo por la improvisación y chabacanería en la presentación que realizaba, con filminas y ejemplos burdos, para algo tan importante y crítico como es la modificación del régimen tarifario de los servicios de gas y electricidad para todo el país. Vergüenza porque ese es el nivel técnico del cual dependemos para tener acceso a los servicios públicos domiciliarios que son esenciales para las familias, el comercio y la industria.

Una auténtica violación y atropello al art. 42 de la Constitución Nacional que obliga a dar información adecuada y veraz, previa a cualquier modificación tarifaria. Es obligatorio llamar a una audiencia pública. Es obligatorio dar a conocer la documentación, informes técnicos, los cuadros tarifarios propuestos y en este caso la nueva segmentación de los usuarios propuesta, basadas en ingresos y consumo.

Como siempre, a ellos no les interesan la Ley ni la Constitución. Vos como mendocino ya pagabas el doble que los porteños "sin subsidio" la electricidad, el gas y el agua. Las familias mendocinas hace años que venimos pagando sin subsidios, pagamos facturas del doble que los porteños.

Para poder comprar los votos del “famoso conurbano” se subsidia en forma escandalosa a millones de usuarios el costo de la generación, el transporte y la distribución de los servicios de electricidad, gas y agua del AMBA, con los impuestos y los recursos naturales de las provincias. Logrando que fueran cada año más baratas las boletas, con lo que empezaron a derrochar la electricidad y el gas.

En Mendoza, por el contrario, cada año las boletas suben y suben, sin subsidios, llegando a tener que endeudarse para poder pagarlas. Los anuncios de la Secretaría de Energía de la Nación son manotazos de ahogado. Puro maquillaje e improvisación. A los mendocinos las boletas de electricidad le salen el doble que a Buenos Aires y somos nosotros los que producimos la energía y el petróleo.

El impacto de la quita de subsidios en Mendoza

La Tarifa Eléctrica en Mendoza se divide en tres grandes ítems y el VAD, el único que determina el gobierno provincial, representa el 31% del total. El resto se divide entre el transporte, la generación o producción y los impuestos y tasas.

El VAD, el Gobierno provincial ha realizado aumentos tarifarios permanentes, por lo que la quita de subsidios sólo se aplica en el porcentaje nacional del costo.

El impacto en la tarifa eléctrica de la quita de subsidios en Mendoza

- Los usuarios mendocinos nivel 1: con ingresos altos superiores a los $365 mil o que no se inscribieron en el RASE para mantener los subsidios, tendrán una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines del 2022. En el primer tramo habrá una quita de 20%, en el segundo tramo del 40% y en el tercer tramo otro del 40%.

En general estos usuarios se encuentran en la categoría R3 de alto consumo de electricidad, cuyo valor por kwh es de $8, a lo que le aplicamos el tercio de componente nacional de quita de subsidio es $2,40 que se le aumenta en un 88% a $2,11 resultando $4,51 o sea que el valor excedente se va a $ 12,5 por kwh. Si esto lo multiplicamos por un consumo promedio de 450 Kwh mensual va a pasar el costo de $3.600 a $5.625.

Quienes aún no hayan completado el formulario del RASE pueden hacerlo de forma presencial con turno previo en las oficinas de ANSES más cercanas a tu domicilio.

- Los usuarios mendocinos nivel 2: ingresos bajos, menores a $104 mil mantendrán la tarifa social y los subsidios nacionales sin modificaciones. Provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social. No tendrán un nuevo incremento en las facturas para el año 2022, del componente nacional de generación o producción. Si reciben los aumentos provinciales por el costo del VAD (valor agregado de distribución) que es local.

- Los usuarios mendocinos nivel 3: ingresos medios, menores a $365 y mayores a $104 mil, que se anotaron en el RASE, mantienen los subsidios nacionales y pagarán tarifa plana, sin subsidios en el excedente a 400 kwh mensuales. La mayoría de los usuarios tienen un consumo mensual inferior a este límite. Y en la zona donde no exista gas de redes ese umbral se lleva a 450 kwh.

Ejemplo: El impacto de la quita de subsidios en Mendoza para los que superen estos límites es un tercio del valor del kw al aumento del 88% a lo que supere los 400 kwh mensuales. Por ejemplo en 450 kw mensuales, tenes $3.200 el costo de $8 por 400 kw. El excedente de 50 kw va a tener un aumento de los $8 por kw, en 1/3 $2,40 que se le aumenta en un 88% $2,11 resultando $ 4,51 o sea que el valor excedente se va a $ 12,5 por los 50 kw da un valor de $625. Entonces los 450 kw terminan valiendo sin aumento $4.500 y con la quita de subsidios $4.725, bastante poco para tanta parafernalia publicitaria.

El impacto en la tarifa del gas de la quita de subsidios en Mendoza

En Mendoza se mantiene la aplicación de la nueva Ley de Zonas Frías, que reduce un 30% el valor del metro cúbico de gas consumido.

Los usuarios mendocinos nivel 1: ingresos altos, superiores a los $365 mil o que no se inscribieron para mantener los subsidios, tendrán un aumento en la parte del componente nación del +167% en PIST (precio del gas en boca de pozo) que equivale aproximadamente a un tercio del valor de la factura por lo el impacto sería un 56%, y la quita del 30% por zona fría.

Los usuarios mendocinos nivel 2: ingresos bajos, menores a $104 mil mantendrán la tarifa social y los subsidios nacionales sin modificaciones. Provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social. Si pagaran los aumentos por el costo del VAD (valor agregado de distribución) que pueda aplicar ECOGAS.

Los usuarios mendocinos nivel 3: ingresos medios, menores a $365 y mayores a $104 mil,que se anotaron en el RASE, se subsidiará por volúmenes fijos de consumo geográficos.

La quita de subsidios aplica en el precio del gas en boca de pozo y el transporte, no así la distribución que tiene su propios costes tarifarios, por lo que la incidencia es proporcional.

Para el servicio de gas se subsidia un volumen fijo equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona, mientras que el excedente será sin subsidio con un aumento del +167% en PIST y la quita del 30% por zona fría.

EJEMPLO: para un usuario promedio R2-2 el gasto promedio seria 1050 m3 anuales, en el costo del m3 es de $ 14,92 por lo que los 1050 m3 sin quita de subsidios es $15.666 y con la quita es 771 m3 subsidiados $11,503, mas 279 m3 sin subsidios con un aumento del %167 costo $ 38,94 $ 10.864 un total $ 22.367 o sea una diferencia de $ 6.701 anual o $558 mensual y la quita del 30% por zona fría.

El impacto en la tarifa del servicio de agua de la quita de subsidios en Mendoza

Los usuarios mendocinos del servicio de agua y saneamiento es provincial por lo que tiene los propios aumentos realizados por el gobierno provincial. En enero subió un 30%, más un 10% para obras de Infraestructura en mayo subió un 15%. Por lo que las familias mendocinas, no solamente no tenían subsidios nacionales o provinciales, sino que “subvencionan” hasta los que no tienen ni cloacas, el agua sin presión, las obras que deberían ser realizadas por la empresa Aysam, que desde su estatización “nunca realiza” por eso cada día falta más agua, se pierde más agua por filtración y las roturas de las cloacas están contaminando nuestras napas de agua subterránea.

*Mario Vadillo es abogado especialista en consumo y exdiputado provincial de Mendoza.