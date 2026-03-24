Nuevo esquema de subsidios: quiénes dejan de recibir ayuda en luz y gas

El nuevo esquema elimina categorías y fija requisitos más estrictos. Quiénes pueden perder subsidios de luz y gas y qué hacer para mantenerlos.

Por qué podes quedar excluido de los subsidios a la luz y el gas. Foto: Santiago Tagua/MDZ

El nuevo esquema de subsidios de luz y gas ya rige en Argentina y redefine por completo el acceso a los beneficios. Con menos categorías y controles más estrictos, el sistema apunta a focalizar la ayuda en hogares con menores ingresos y ajustar el alcance según la situación económica y el consumo.

Los jubilados de Anses pueden acceder al subsidio de gas y luz. Foto: Santiago Tagua/MDZ Los requisitos para mantener el subsidio de luz y gas. Foto: Santiago Tagua/MDZ Chau categorías: cómo funciona el nuevo sistema Uno de los principales cambios es la eliminación de los niveles N1, N2 y N3. En su lugar, el esquema pasa a ser más directo: solo hay dos grupos, usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.

La administración queda centralizada en el Registro de Subsidios Energéticos Federales, que ahora concentra la evaluación y asignación del beneficio.

Requisitos de ingresos para mantener el subsidio Para acceder o conservar la ayuda estatal, el ingreso total del hogar no debe superar el equivalente a tres canastas básicas totales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ese límite ronda actualmente los $4.193.016 mensuales para un hogar tipo.