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Nuevo esquema de subsidios: quiénes dejan de recibir ayuda en luz y gas

El nuevo esquema elimina categorías y fija requisitos más estrictos. Quiénes pueden perder subsidios de luz y gas y qué hacer para mantenerlos.

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Por qué podes quedar excluido de los subsidios a la luz y el gas.&nbsp; Foto: Santiago Tagua/MDZ

Por qué podes quedar excluido de los subsidios a la luz y el gas.  Foto: Santiago Tagua/MDZ

El nuevo esquema de subsidios de luz y gas ya rige en Argentina y redefine por completo el acceso a los beneficios. Con menos categorías y controles más estrictos, el sistema apunta a focalizar la ayuda en hogares con menores ingresos y ajustar el alcance según la situación económica y el consumo.

Los jubilados de Anses pueden acceder al subsidio de gas y luz. Foto: Santiago Tagua/MDZ
Los requisitos para mantener el subsidio de luz y gas. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Los requisitos para mantener el subsidio de luz y gas. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Chau categorías: cómo funciona el nuevo sistema

Uno de los principales cambios es la eliminación de los niveles N1, N2 y N3. En su lugar, el esquema pasa a ser más directo: solo hay dos grupos, usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.

La administración queda centralizada en el Registro de Subsidios Energéticos Federales, que ahora concentra la evaluación y asignación del beneficio.

Requisitos de ingresos para mantener el subsidio

Para acceder o conservar la ayuda estatal, el ingreso total del hogar no debe superar el equivalente a tres canastas básicas totales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ese límite ronda actualmente los $4.193.016 mensuales para un hogar tipo.

Sin embargo, existen excepciones que permiten acceder al subsidio incluso superando ese umbral:

  • Hogares registrados en el ReNaBaP
  • Personas con Certificado Único de Discapacidad
  • Beneficiarios de pensiones para veteranos de guerra
  • Quiénes quedan afuera del beneficio

El nuevo esquema también introduce criterios patrimoniales más estrictos. Quedan excluidos quienes:

  • Tengan un auto con menos de tres años
  • Posean tres o más propiedades
  • Sean titulares de embarcaciones o aeronaves
  • Tengan participación en sociedades con activos relevantes

En el caso de los vehículos, hay excepciones si en el hogar vive una persona con discapacidad.

Cómo anotarse o actualizar datos

El trámite se realiza de forma online y exige completar un formulario con información detallada:

  • Ingresos del grupo familiar
  • Bienes registrables
  • Situaciones especiales
  • El sistema cruza estos datos con bases oficiales para validar la información, en línea con el Decreto 943/2025.

Nuevo esquema de consumo: otro cambio clave

Además, se implementan bloques de consumo eléctrico. Esto significa que cada hogar tiene un nivel de energía subsidiado: si se supera ese límite, el excedente se paga a una tarifa más alta.

El objetivo es incentivar un uso más eficiente de la energía y hacer que el subsidio dependa no solo de los ingresos, sino también del consumo real.

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