Nuevo esquema de subsidios: quiénes dejan de recibir ayuda en luz y gas
El nuevo esquema elimina categorías y fija requisitos más estrictos. Quiénes pueden perder subsidios de luz y gas y qué hacer para mantenerlos.
El nuevo esquema de subsidios de luz y gas ya rige en Argentina y redefine por completo el acceso a los beneficios. Con menos categorías y controles más estrictos, el sistema apunta a focalizar la ayuda en hogares con menores ingresos y ajustar el alcance según la situación económica y el consumo.
Chau categorías: cómo funciona el nuevo sistema
Uno de los principales cambios es la eliminación de los niveles N1, N2 y N3. En su lugar, el esquema pasa a ser más directo: solo hay dos grupos, usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.
La administración queda centralizada en el Registro de Subsidios Energéticos Federales, que ahora concentra la evaluación y asignación del beneficio.
Requisitos de ingresos para mantener el subsidio
Para acceder o conservar la ayuda estatal, el ingreso total del hogar no debe superar el equivalente a tres canastas básicas totales.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ese límite ronda actualmente los $4.193.016 mensuales para un hogar tipo.
Sin embargo, existen excepciones que permiten acceder al subsidio incluso superando ese umbral:
- Hogares registrados en el ReNaBaP
- Personas con Certificado Único de Discapacidad
- Beneficiarios de pensiones para veteranos de guerra
- Quiénes quedan afuera del beneficio
El nuevo esquema también introduce criterios patrimoniales más estrictos. Quedan excluidos quienes:
- Tengan un auto con menos de tres años
- Posean tres o más propiedades
- Sean titulares de embarcaciones o aeronaves
- Tengan participación en sociedades con activos relevantes
En el caso de los vehículos, hay excepciones si en el hogar vive una persona con discapacidad.
Cómo anotarse o actualizar datos
El trámite se realiza de forma online y exige completar un formulario con información detallada:
- Ingresos del grupo familiar
- Bienes registrables
- Situaciones especiales
- El sistema cruza estos datos con bases oficiales para validar la información, en línea con el Decreto 943/2025.
Nuevo esquema de consumo: otro cambio clave
Además, se implementan bloques de consumo eléctrico. Esto significa que cada hogar tiene un nivel de energía subsidiado: si se supera ese límite, el excedente se paga a una tarifa más alta.
El objetivo es incentivar un uso más eficiente de la energía y hacer que el subsidio dependa no solo de los ingresos, sino también del consumo real.