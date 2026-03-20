Tarifas: los servicios públicos ya demandan más de $213.000 mensuales por hogar

Las tarifas de servicios públicos aumentaron un 11,4% en febrero y ya representan un 12% del salario promedio.

El precio de las tarifas de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa en alza y representa cada vez una porción más significativa del ingreso de los hogares. En marzo, una familia promedio, sin contar subsidios, necesitó destinar $213.557 mensuales para cubrir gastos de energía, transporte y agua potable, según datos del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET).

El monto implica un incremento del 11,4% respecto de febrero y una suba interanual del 46% frente a marzo de 2025, reflejando el impacto sostenido de los ajustes tarifarios en el presupuesto familiar.

El transporte se consolidó como el componente más oneroso dentro de la canasta de servicios. Con un gasto mensual promedio de $101.026, este rubro registró además el mayor aumento mensual, con una suba del 14,8%. Detrás se ubican los servicios energéticos: los usuarios de ingresos altos (segmento N1) abonaron en promedio $49.462 por electricidad y $28.025 por gas natural, mientras que la factura de agua alcanzó los $35.045.

Muchas familias se quedarán si el subsidio en las tarifas energéticas Foto: Télam Muchas familias se quedarán si el subsidio en las tarifas energéticas Foto: Télam El informe advierte que los incrementos tarifarios explican la totalidad del aumento de la canasta, en un contexto donde el transporte continúa siendo el gasto de mayor peso relativo sobre los ingresos.

Menos subsidios No obstante, el esquema de subsidios mantiene una cobertura parcial de los costos. Actualmente, los hogares abonan en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado nacional cubre el 35% restante. Este nivel de cobertura se achicó tras un ajuste que elevó en 13 puntos porcentuales la participación de los usuarios en el financiamiento.