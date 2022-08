La paradoja Massa: esperanza de los mercados y del Frente de Todos en 2023

La Mesa del Poder analizó la paradoja que representa Sergio Massa: el político en que nadie confía, pero los mercados financieros lo abrazan y lo siguen con mucha premura, ya que la desesperación mueve montañas. Para Cristian Buttié, analista político, el referente del Frente Renovador apabulló la figura presidencial y es la última bala del peronismo para 2023.

Sergio Massa: aglutina a la política y el mercado lo abraza

A horas de su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados, el próximo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, deberá demostrar que la recomendación de Cristina Fernández de Kirchner "no fue en vano" y deberá solucionar los problemas que el albertismo nunca pudo resolver en sus 3 años de Gobierno.

Según Marcelo Arce, el exintendente de Tigre es un persona paradójica para el sistema político nacional. "Massa, es un personaje de la política en el que nadie confía. Incluso ni el presidente ni la vicepresidenta confían en él. Ahora, es la esperanza para poder encontrar la confianza en la política: la situación es hasta paradójica", describió el conductor de la Mesa del Poder.

Sobre esto, Rubén Rabanal sostuvo que el mercado financiero "está viendo en Massa una esperanza y por eso lo abrazan". "Alguien tiene que salvarlos y aparece este pibe. Por ello, dicen abracemos a este fenómeno y vamos para arriba. Si después le sumas, que hay una cantidad de amigos del poder, que por distintas razones le están sumando al movimiento, ayudan para salvarse y les prometen que todo irá mejor", afirmó el periodista.

"Este es un efecto político de un tipo que aglutina y un mercado que está abrazado a la desesperación, porque quieren recuperar los activos que han bajado su valor en jornadas anteriores. Después tenés que solucionar los problemas de la macroeconomía, los movimientos sociales, el déficit y los dólares que faltan para las importaciones. Todo este conjunto de problemáticas tendrá que resolverlo Sergio Massa y no solamente con el traje de Superman", agregó Rabanal.

Al mismo tiempo, Alejandro Cancelare argumentó que "la mayor preocupación del nuevo ministro de Economía, es hasta donde Cristina Fernández de Kirchner, le permitirá intervenir en el sistema económico nacional". "Y como es un cargo que está bajo el mandato de la vicepresidenta, porque ella le permitió ingresar a ese lugar, luego de dos rotundas abstenciones del Ejecutivo, esta es la cuestión, que me hace dudar. Ya que no podemos dar por hecho, el comportamiento de la vicepresidenta", describió el periodista.

Según los argentinos: Alberto Fernández tiene pocas posibilidades de ganar la reelección

El director de CB Consultora Opinión Pública, Cristian Buttié, adelantó que las exceptivas del presidente de optar una relección están en segundo plano, ya que Sergio Massa le robó el protagonismo, tras su nuevo nombramiento. "La imagen del presidente y la del nuevo ministro están casi en los mismos niveles de aceptación. A comparación de Cristina Fernández, la vicepresidenta posee el mismo margen de votos para 2023, pero Alberto está por abajo de las exceptivas del electorado. Posiblemente, el desembarco de Massa al Gabinete ha provocado que en estos momentos sea un segundo jugador de la cancha. No creo que tenga las herramientas para revertir el resultado", desarrolló el consultor.

Por otra parte, Buttié explicó que las exceptivas de crecimiento de Massa depende si logra quedarse con el voto de la clase media, estrato que el kirchnerismo más duro no domina. "Depende del cómo perforará en los estratos sociales que Cristina no maneja, porque tampoco su imagen política se diferencia generando sobresaltos tanto positivos como negativos entre sus compañeros de coalición. Pero si logra establecer una mínima previsibilidad con sus medidas economías, tal vez logre revertir su imagen y la gente lo considere en el próximo año electoral", aseguró el analista político.

Además, consideró que si el Frente de Todos no logra cambiar la realidad económica del país, es una posibilidad de que no participe de un balotage presidencial. "Con los valores que manejamos, Javier Milei sigue a la baja, pero sigue siendo protagonista el diputado libertario y lo mismo sucede con Juntos por el Cambio. Por eso, no me sorprendería pensar en un peronismo fuera de un balotage", declaró fervientemente Cristian Buttié.

