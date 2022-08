El sector privado apoya a Massa pero le reclama lo que prometió

Tras la celebración del Council of the Americas, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, habló en MDZ Radio y manifestó que la grieta "ya no es negocio para el país". Por eso, el empresario apoyó al ministro de Economía, Sergio Massa, y le pidió que cumpla con las medidas que anunció desde que asumió en la cartera.

Mario Grinman

El encuentro reunió a empresarios de toda la región y a figuras de la escena política nacional y continental. En entre ellos, se destacan el ministro Sergio Massa, quien disertó sobre "Perspectivas Económicas y Políticas" y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, quien brindó detalles acerca de la economía provincial y sus oportunidades.

Mario Grinman aseguró que se cumplieron con las expectativas de la reunión y comentó que "Argentina debe terminar de estigmatizar a los empresarios", porque todos no son iguales y sus empresas generan riquezas en el país. “Sin diálogo, Argentina no tiene futuro y digo que somos un país potencialmente rico. Pero de qué nos sirve ser ricos, si no podemos explotar los recursos. Discutimos por todo y siempre hay una parte que sobresale de la otra, y eso retrasa nuestro progreso. Nos vamos a morir de hambre, en una pobreza absoluta, pero vamos a seguir protegiendo toda la riqueza que tenemos y eso es algo inverosímil, lo que nos está sucediendo”, apuntó el entrevistado.

Para sostener su punto de vista, Mario Grinman comparó los índices de operatividad de las empresas de los países limítrofes con el nacional y argumentó que el país necesita que el sector privado esté bien consolidado para crecer productivamente. “Chile tiene 50 empresas cada mil habitantes. Brasil tiene 20 empresas cada mil habitantes y Argentina tiene 13 empresas cada mil habitantes. Habría que pensar el por qué tenemos tan pocas empresas, en vez de tener 6.000 empresas, tendríamos casi un millón de empresas. Nuestro país no genera confianza y eso hace que los empresarios no vengan”, subrayó.

Y agregó: “No hay que estatizar al empleador, porque hay buenos y malos y pasa lo mismo con los políticos. Es Imprescindible que el sector privado sea cada vez más fuerte para crear nuevas empresas porque esos puestos de trabajos generan aportes tributarios y permiten el crecimiento productivo del país”.

El titular de la CAC contó que con el correr de los años se han "desilusionado" con la clase política, pero aspiran a que alguno pueda ordenar las cuentas de Nación. Por ende, el empresario apoyó a la nueva gestión de Massa, le pidió al Frente de Todos que también lo acompañen y cumplan con lo anunciado desde que lo aceptaron como funcionario. “Massa tendrá que cumplir con las medidas que anunció sobre bajar el déficit y crear reservas en el Central. Desde la entidad que integro apoyamos lo que prometió cuando asumió. Es un hombre que deja su zona de confort para asumir en una silla eléctrica, como lo es el Ministerio de Economía de la Nación, porque tiene que estar muy seguro y debe tener una vocación personal para tomar decisiones dificultosas. Esperemos que desde su espacio político de Gobierno lo acompañen en las decisiones que deberá tomar para recalibrar el país ”, concluyó.