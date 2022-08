Rodolfo Suarez usó la detención de Roberto Macho como ejemplo del "modo Mendoza"

El gobernador Rodolfo Suarez fue uno de los invitados en el encuentro del Council de las Américas que se realizó este jueves en el hotel Alvear. El mandatario aprovechó la oportunidad para dar a conocer el modelo productivo de Mendoza y luego de destacar virtudes que tiene la provincia, reiteró su deseo de abrir la puerta al desarrollo de la minería. Además de ello, volvió a subrayar la importancia de avanzar con la reforma institucional que presentó en la Legislatura. Pero también hizo mención a la reciente detención de Roberto Macho, secretario General de ATE, y lo puso como ejemplo de convivencia ciudadana.

"La convivencia social es un valor que estamos trabajando. Como intendente avanzamos con la ordenanza de convivencia ciudadana. Allí decía que el que entorpezca la vida del resto que no deje ir al médico, a trabajar no tiene derecho a cortar calles. Se nos reían pero cuando empezaron a pagar las multas los sindicatos logramos que esa convivencia se concrete en Ciudad. Que las marchas no entorpezcan las vidas de los demás", comenzó diciendo el mandatario.

Luego de ello, se refirió puntualmente a la detención de Macho, que tuvo lugar el 2 de agosto y que fue liberado después de pasar 24 horas en el penal de San Felipe. "A tal punto que en medio de las paritarias quien cortaba y cortaba calles terminó detenido en la penitenciaría provincial. Eso hace a la convivencia ciudadana", expresó.

Roberto Macho al salir de la comisaría.

Suarez destacó el "modo Mendoza" en medio de críticas al Gobierno nacional por la crisis política que agrava los problemas macroeconómicos que hoy tienen los argentinos. "Nos toca gobernar en tiempos de incertidumbre pero dentro de eso también hay certezas. Certeza de que 4 de cada 10 argentinos viven bajo la línea de la pobreza y eso nos tiene que interpelar a todos", esgrimió.

En ese marco destacó el modelo provincial y dijo que 'modo Mendoza' "hace referencia a la forma que tenemos de hacer las políticas públicas". "Yo soy parte de un equipo y nosotros entendemos cómo debe funcionar el Estado", esgrimió.

En ese sentido, marcó una diferencia con el gobierno nacional y aclaró que en Mendoza no se habla de "planes sociales" sino de programas de capacitación y generación de empleo. "No hablamos de planes sociales, hablamos de programas como Enlace y Enlazados. Con Enlace capacitamos a personas para acceder a trabajo y Enlazados es un programa con el que pagamos un salario mínimo a cada empresa que tome a una persona por 12 mese y extendemos el plazo si además lo capacita", argumentó.

"Vivimos en un país donde los hijos no vieron trabajar a sus padres. Podemos tener todas las inversiones que vengan, pero no habrá nadie que trabaje esos emprendimientos. Necesitamos que nuestros jóvenes se involucren en el sistema laboral", subrayó.

Otro programa provincial que destacó fue Mendoza Activa y dijo que se promueve la inversión privada con devoluciones del 40% en crédito fiscal, efectivo y dinero en billeteras virtuales.

Pero al mismo tiempo también puso énfasis en una de sus apuestas legislativas: la reforma institucional. "Estamos llevando adelante una reforma institucional para que, en este tiempo de ajustar cinturones, los primeros seamos los dirigentes. Queremos bajar la cantidad de legisladores y eliminar la elección de segundo término porque entendemos que no es necesario", señaló Rodolfo Suarez.

En el mismo sentido, también ponderó la sanción de leyes que aportan a la transparencia como Boleta Única y Ficha Limpia.

Como deuda pendiente reiteró su deseo de habilitar la minería en Mendoza. "Mendoza tiene una economía diversificada con vinos, esquí, turismo, economía del conocimiento y jóvenes que quieren venir a vivir a la provincia. Pero necesita ampliar su matriz productiva para crecer", sostuvo y recordó como en campaña en 2019 tanto él como Fernández Sagasti postulaban la importancia de avanzar con esa actividad. A pesar de ello, el proyecto que envió a la Legislatura para modificar la 7722 que acota la minería tuvo que ser derogada por la reacción popular.

Pero Suarez no se resigna en esa misión y dijo que Potasio Río Colorado es una oportunidad de demostrar el efecto que tiene la minería en la generación de empleo de calidad. "Hay tres minerales clave. Litio y cobre para energías limpias. Otro es el potasio, que es necesario en un mundo donde la población cada vez vive más. requiere mayor alimento y el potasio es una gran oportunidad. Viajamos a Canadá y hay mucho interés para esa mina de potasio que es de la provincia", remarcó.

"Ahí hay gran oportunidad de crecimiento pero también de mostrar que la minería puede ayudar a mejorar la vida de las personas", manifestó Suarez. "En eso estamos trabajando. En un cambio de época, de mentalidad que nos hagan generar confianza, esperanza en la gente", finalizó.