La medida de Sergio Massa que elogió un intendente de Mauricio Macri

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aseguró hoy que Mauricio Macri puede ser candidato a la Presidencia en 2023, calificó al ex mandatario como "primus inter pares" (el primero entre iguales), aunque afirmó que también hay otros candidatos y "no es momento de "apresurarse". "Mauricio puede ser un candidato como tantos otros que hay en el PRO, pero su calidad de expresidente y socio fundador de Cambiemos lo convierte en un `primus inter pares´", afirmó Grindetti al hablar con la radio online FM Futurock.

El jefe comunal agregó que "tanto (la titular del PRO) Patricia (Bullrich), como (el jefe de Gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta), como (Facundo) Manes también son posibles alternativas, por lo que no hay que apresurarse". Sobre el ex presidente destacó que "Mauricio hizo muchos esfuerzos para que la cosa (por Juntos por el Cambio) no se rompa y sigue trabajando en ese sentido".

"Si hay alguno siente que se había acabado el periodo de Mauricio, eso corre por cuenta de cada uno", subrayó. A título personal, y ante una consulta sobre si está anotado en la carrera para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Grindetti reconoció que está "caminando y aprendiendo" las distintas realidades del distrito, aunque insistió que "este no es un año electoral y lo que hay que hacer es escuchar para tener el año que viene una oferta electoral".

Sobre el revuelo interno que generaron dentro de Juntos por el Cambio las declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió, quien pidió "reglas decentes" en el espacio, Grindetti interpretó que "en las mejores familias hay discusiones, estamos todos juntos y no hubo más que un chisporroteo". Agregó que sobre muchas de las acusaciones "hay que preguntarle a Lilita" y dijo que "por el (diputado nacional Cristian) Ritondo y (el exministro de Interior Rogelio) Frigerio yo pongo el pecho, vengo trabajando con ellos hace 20 años".

"Opinar sobre lo que opina Lilita no está bueno, hasta por respeto a la gente, que tiene el problema de la inflación y la inseguridad", sostuvo. En otro orden, elogió el programa que está elaborando Sergio Massa para convertir gradualmente los planes sociales en puestos de trabajo formales. "El subsidio como está dado distorsiona el mercado del trabajo. Estoy de acuerdo con el programa que quiere lanzar el Gobierno nacional para que durante un año le sigan dando el subsidio a la gente y así vayan consiguiendo trabajo", puntualizó.