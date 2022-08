La influencer liberal que definió a Juan Grabois con un denigrante calificativo

La influencer política antikirchnerista y liberal, Eugenia Rolón, habló con MDZ sobre las medidas que tomaría contra los piqueteros de 9 de Julio y opinó sobre diferentes personajes políticos. Asimismo, afirmó que el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei va a ser presidente y dio un mensaje de aliento para los jóvenes.

- ¿Qué medidas tomarías contra los piqueteros que cortan la 9 de julio?

Primero, al piquetero que corta la 9 de Julio y tiene un plan social hay que sacárselo. Segundo, habría que comenzar a dispersarlos, no te pueden cortar el derecho a circulación. Si bien el derecho a huelga es totalmente válido y está consagrado en la Constitución, el derecho a circular también. La gente que circula no perjudica el derecho a la huelga pero al revés sí. El Estado tiene que garantizar los derechos. Los que quieren quejarse que vayan a una plaza.

- Ahora, hagamos una dinámica, te digo un nombre y vos decís lo primero que se te venga a la cabeza.

Juan Grabois.

- Desagradable.

- El papa Francisco.

- Inoperante.

- Patricia Bullrich

- Insuficiente.

- José Luis Espert.

- Falso.

- ¿Te animás a hacer un top cinco de los personajes políticos que peor te caen?

- Primera Cristina Fernández de Kirchner, segundo Horacio Rodríguez Larreta. Tercero para mi va Axel Kicillof. Cuarto Alberto Fernández. Quinto alguien que le ha hecho mucho daño a la sociedad: Ofelia Fernández. Nunca pude hablar con ella, nunca me respondió un tuit.

- Nos vamos a las próximas elecciones, ¿Crees que Javier Milei va a ser presidente?

- Sí. Para mí va a serlo en las elecciones de 2023. Estamos trabajando para que así sea. Javier está poniendo todo de sí, tiene la agenda ocupadísima todos los días. Hoy fui a su despacho y van a presentar un nuevo proyecto. Dona religiosamente todo su sueldo de diputado como lo prometió. Es muchísimo el alcance que está teniendo Javier Milei. Milito para que sea presidente.

- ¿Te dolió la separación de Carlos Maslatón y Javier Milei? ¿Cómo era la relación que tenían con él?

- Me pareció innecesario. Meterse con cuestiones personales de uno no está bien. Si cualquiera se mete con tu familia no te va a gustar.

- Pregunta de cierre, ¿Qué le dirías a los jóvenes que se van del país?

- Les diría que Javier Milei representa una esperanza para la Argentina, un cambio para tantos años de las mismas políticas sociales y económicas que nos han llevado al fracaso. Basta de kirchnerismo. Basta de Cambiemos y sus mutaciones políticas, hoy representadas por Larreta, que no hace más que beneficiar a los kirchneristas. Javier Milei representa un cambio en eso, es la única esperanza para los trabajadores.