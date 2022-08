Quién es Eugenia Rolón, la influencer liberal que se codea con Javier Milei

La influencer política antikirchnerista y liberal, Eugenia Rolón, habló con MDZ sobre las raíces de sus ideales y el futuro de la Argentina. Destacó la relación de afecto que mantiene con el diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, y el trabajo en redes que hace para la diputada Victoria Villarruel.

Rolón luego describió al feminismo como un movimiento de izquierda y elitista y aseguró que de no cambiar de ideas Argentina está destinada al fracaso.

- Trabajás de forma gratuita para la campaña de Javier Milei y sos una fuerte activista en redes de Donald Trump, ¿quién es más responsable de tus ideales?



- Si bien Trump influyó mucho a la hora de hacer política y de saber a qué me quiero dedicar, Javier Milei es el gran responsable de que yo defienda al liberalismo. A Milei lo conocí en 2017 por las ideas económicas que traía a las conferencias de Rosario. En una provincia como Santa Fe, esas cosas no se escuchaban todos los días e impactaba. Lo conozco comiendo los domingos en su casa y es una persona increíble.

Reitero: Donald Trump es el mejor presidente que existe. https://t.co/e7iMKNkI39 — Eugenia Rolón (@EugeniaRolon_) June 13, 2020

- ¿Qué significa Javier Milei en tu vida?



- Javier Milei en la vida de los argentinos que quieran votarlo representa la esperanza para que Argentina pueda salir adelante. A nivel personal, Javier es un amigo. Él se ha portado muy bien y ha sido demasiado humilde conmigo. Siempre que me ve me da un abrazo, es cariñoso y muy buena persona. Tiene calidad humana. Él sabe que lo apoyé siempre, lo conozco desde los 15 años y siempre quise que fuera mi amigo y el presidente de la Nación.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei.

- ¿Cómo describirías tu rol en redes y en la Libertad Avanza?



- En la Libertad Avanza trabajo para la diputada Victoria Villarruel en todo lo que es redes sociales. Hago lo mismo que hace Iñaki Gutiérrez con Javier. Hoy mismo fui a grabar unos videos con ella al anexo del Congreso. Yo se lo ofrecí, lo hago gratis y por convicción de que es algo que la puede ayudar. En redes, por mi parte difundo las ideas que creo importantes. Como que para ser mujer no hace falta que ser anti-policía o feminista.

Marcha feminista.

- ¿Cómo definirías al feminismo actual?



- El feminismo se identifica con la izquierda y es elitista de forma contraria a la sororidad de las mujeres. Ha logrado vencer y dar vuelta el término de forma que hoy ser sorora es ayudar a las mujeres con tu misma idea de feminismo. Se maneja por sectores, es excluyente y no representa a todas las mujeres. También pretende utilizar el poder público para alcanzar objetivos personales de las feministas o de los grupos financistas de las mismas.

- ¿Argentina está en camino a una gran villa miseria?



- Sí y no. Las ideas de la izquierda no funcionan y es un hecho. Muy poca gente discute hoy en día sobre si debe haber libre mercado o no. Sólo nosotros seguimos atrasados económicamente. La sociedad argentina piensa que el culpable de la suba del dólar es el campo. La gente le atribuye los males al sector privado cuando el culpable es el sector público. Si la gente sigue pensando así estamos destinados al fracaso como país.