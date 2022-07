Influencer liberal defenestró a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner

El influencer antikirchnerista de 21 años y con más de 150.000 seguidores en Twitter, Iñaki Gutiérrez, habló sobre el rol de los jóvenes en la política actual y defenestró al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El estudiante de derecho y economía reveló que quiere ser presidente y contó la importancia que tiene el proyecto presidencial del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, en torno a la relación de pareja con la activista liberal, Eugenia Rolón.

- ¿Por qué crees que los jóvenes se alistan más temprano a la política actualmente?



-No solamente eso. Sino que no se alistan con el peronismo, cosa que antes era impensado. Muchísimo menos con el radicalismo. Esto se debe a que en Argentina hubo un progreso muy grande en la inversión de llamar la atención de los jóvenes por parte de todos los partidos. El hecho de que todos lo hayan hecho tan mal y que haya un candidato que sin invertir un mango lo haya hecho también hizo que se generara un aspecto de 'este es' porque es la primera vez que llega uno sin pagar anuncios ni hacerse el 'pendeviejo'. Yo le hago grabar los videos y él habla de economía, no se pone unos lentes de colores. No hace el ridículo. Larreta y Santilli hacen cosas absurdas.

JAVIER MILEI ME REPRESENTA MÁS QUE EL FEMINISMO pic.twitter.com/jxM8jerGla — Eugenia Rolón (@EugeniaRolon_) July 13, 2022

- ¿Cómo definirías tu relación con Eugenia Rolón?



-Complicidad absoluta. En todo sentido, política y personalmente estamos de acuerdo en todo. Es muy loco estar con una pareja y tratar de que un proyecto que nos supera en todos los sentidos se concrete. Javier Milei supera todo. Estar construyéndolo con Eugenia es algo impresionante. Estamos dándole vida a un proyecto que creemos que salvará a la Argentina. Es muchísimo más grande. Es algo que no tiene fronteras.



- En Twitter siempre te chicanean con la escena del robo del celular a Eugenia. ¿Querés contar cómo fue?



-Va a ser la primera vez que lo cuente. Nosotros paramos en una esquina en la que había un Farmacity. Estábamos los dos usando el celular con la ventana baja. A ella se lo sacaron y no pude hacer nada. Mi tuit fue muy desafortunado, lo entiendo. Haber pedido hacer una colecta estuvo mal. No supe cómo resolverlo. No quería ver más mal a mi novia, quería verla sonreír de vuelta con una plata que yo no tenía. Cuando me bajé del auto ya se habían subido a una moto y se habían ido. No hubo enfrentamiento posible.



¿Qué le dirías a los que dicen que no defendés a tu novia?



-Que sigan hablando. Van a seguir hablando les diga lo que les diga. Vos vas a ver que sale este video y van a encontrar otra razón por la cual dejarme mal parado. Incluso les digo que sigan hablando porque el día que dejen de hacerlo en serio me voy a preocupar. Voy a sentir que no soy más importante. El día que no hablen de vos preocupate.



- ¿Te gustaría ser presidente? ¿A qué no renunciarías por serlo?



-Sí, algún día me gustaría serlo. No renunciaría a mi moral ni a mis valores. Es lo que me trajo hasta acá. El hecho de no vender mi opinión, de decir siempre lo que pienso. Hasta me ha traído muchos problemas económicos pero quedo tranquilo porque tengo la libertad de pegarle a cualquiera. Me deja más tranquilo.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

- Si pudieras tener una charla de 10 minutos con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿qué les dirías?



-Que son lo peor que le pasó el país, a la juventud, a la democracia y a la división de poderes. Trataría de que sientan vergüenza de la Argentina a futuro que han formado y creado. Han gestado un país nefasto. Toda la pobreza y falta de educación que hay en el interior del país es criminal.



- ¿En dónde te ves de acá a 5 años?



-Me veo formando parte del proyecto político que hoy lidera Javier Milei. Me veo en un rol de toma de decisiones en el que pueda hacerle un favor a la gente. Trabajando para que el país en 20 años sea una potencia mundial.