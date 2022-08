El partido que impulsa a Javier Milei en Mendoza cerró listas y tambalea el acuerdo

Anoche, cerca de las 23, el PD (Partido Demócrata) cerró las listas para las elecciones de autoridades partidarias del 24 de septiembre. Se presentó un listado por el oficialismo, que sostiene el acuerdo que el PD hizo con el diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, y otro por la oposición, que quiere volver a Cambia Mendoza.

Los nombres de los candidatos a suceder al actual presidente, Roberto Ajo (a quien se le venció el mandato en julio pero desde la conducción decidieron postergar los comicios para septiembre) no fueron los que se esperaban.

Entre la dirigencia demócrata se hablaba de que por el oficialismo iba a reelegirse Ajo (quien ha sido legislador provincial y es el secretario legislativo del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, la única comuna gobernada por el PRO) pero finalmente no fue el escogido para encabezar la lista.

En su lugar, fue nombrado como candidato para presidente del partido a Armando Magistretti, quien es pariente del ex legislador Guillermo Magistretti. Lo acompañan como vice primero Hugo Domínguez y vice segunda, Florencia Castro.

Según informaron fuentes partidarias, tiene el respaldo de Carlos Balter- quien preside el PD nacional-, del mismo Ajo, de la diputada provincial Mercedes Llano pero principalmente, el principal impulsor es su padre, el histórico dirigente Gabriel Llano (quien fue diputado nacional).

Esta lista se llama “Libertad demócrata” y postula la alianza a nivel nacional con Milei que el partido ya cerró para que sea el candidato a presidente que lleven en la boleta de las elecciones del 2023, y además que la fuerza se mantenga en la provincia, por fuera del frente gobernante Cambia Mendoza, como decidió el año pasado.

En diálogo con MDZ, Magistretti, afirmó: "La tarea primordial será cerrar algunas grietas que se han producido dentro de nuestra agrupación luego de la salida del PD del frente Cambia Mendoza. Esto nos permitirá preparar a nuestro partido de la mejor manera para afrontar las elecciones del 2023 y ofrecer a los mendocinos los mejores candidatos y propuestas, manteniendo la plena autonomía en la toma de decisiones, y apoyando firmemente a Javier Milei en su carrera presidencial".

En tanto que en la oposición, había expectativas de que se presentara como candidato el diputado provincial Guillermo Mosso, que es aliado de Cambia Mendoza. Eso no sucedió- algunos rumores apuntan a que no logró los respaldos necesarios- y en cambio, en su lugar lo hizo Julio Calvo, apoyado por el legislador. "No estuve en el armado provincial. Estoy más involucrado en la tarea legislativa y en la construcción de Bullrich 2023", explicó Mosso a MDZ.

En tanto que Calvo, quien pertenece al PD de Las Heras, sostuvo ante MDZ: “Nuestro grupo se llama Consenso Territorial y está apoyado por los cuatro presidentes del primer distrito, el de Junín, el de Rivadavia, los departamentos de Santa Rosa y una parte de San Martín, y General Alvear. Hemos construido en un año y medio nuestro espacio y estamos en contra del desmanejo que se ha hecho el partido y en la situación que se encuentra”.

La vice primera de Calvo es Andrea Pérez Bernal de General Alvear (es hija de un histórico demócrata, Cocó Pérez),quien fue candidata a concejal por Vamos Mendocinos, la alianza que encabezó el PD el año pasado. Como vice segundo se postuló Guillermo Vanini, dirigente de Rivadavia.

Esta lista pretende que el PD se sume a Cambia Mendoza y de hecho, quienes la cuestionan, aseguran que tiene el respaldo de radicales de la primera sección electoral, especialmente de Las Heras y Guaymallén.

El cierre de listas fue muy álgido. Hubo quejas que indicaron que las listas presentadas de ambos sectores no cumplen con requisitos como el cupo de jóvenes (tienen q tener un 30% de jóvenes) y les faltan mujeres, según dijeron en el partido. Si esto se confirma, tendrán cuestionamientos por parte de la Justicia electoral.