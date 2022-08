Al presidente de Nicaragua le da vergüenza Alberto Fernández

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, repudió la retención del avión venezolano en el aeropuerto argentino por cuestiones ligadas al terrorismo. El mandatario centroamericano afirmó que Argentina sigue la línea de acción británica y estadounidense y criticó con fervor al presidente Alberto Fernández .

El Boeing 747 es un avión venezolano que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio por acusaciones de accionar ilegal que podría estar vinculado con el terrorismo. Argentina aceptó un pedido de los Estados Unidos y permitió la incautación del avión de la empresa venezolana Emtrasur. La investigación reside en la violación de las leyes de exportación del país norteamericano en la compra del transportador aéreo. La empresa Mahan Air era la propietaria de este y no tenía permitida la venta por una sanción estadounidense impuesta en el 2008. Emtrasur tampoco tenía permitida la compra sin autorización previa.

Ortega exigió que Fernández libere a los tripulantes venezolanos del avión que no tiene permitido dejar las tierras argentinas. El jefe de Estado caribeño comenzó aludiendo a que "tienen secuestrado un avión, siguiendo los mismos pasos que el imperio británico" y que "es un momento triste y doloroso".

El presidente Alberto Fernández.

"Con un presidente así en la CELAC da vergüenza estar en ella. Da vergüenza. No sé qué fin deberá tener la CELAC si Argentina no tiene la decencia ni el honor de no someterse al imperio. Eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que tienen presos ahí", expresó el presidente de Nicaragua.

Ortega sentenció que Argentina es un 'distrito de los Estados Unidos' y que la única forma de remediar esa impresión es "regresando el avión a su verdadero dueño que no son los yankees sino el verdadero estado de Venezuela". La relación de diplomacia con el país centroamericano está igual de delicada que con Venezuela. El clima político latinoamericano es incierto.