"Proyectos narcisistas": la tajante crítica de Facundo Manes a Juntos por el Cambio

Facundo Manes, diputado nacional bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR) y posible precandadidato presidencial en las elecciones de 2023, se metió de lleno en la interna que atraviesa Juntos por el Cambio y aseguró que "la transformación no viene de los extremos", en referencia a Mauricio Macri por el ala opositora y a Cristina Fernández de Kirchner por el Frente de Todos. También se mostró crítico con Cambiemos y deslizó que triunfó en las elecciones de 2015, pero "sin un plan". "Acá hubo muchos proyectos narcisistas de poder, autobiográficos, la cuestión no es ganar una elección, sino poder gobernar”, fueron sus palabras.

“Cuando haya un acuerdo impulsado por la sociedad no va a haber personalismo que pueda romperlo”, dijo a FM Millenium el legislador radical que mira con buenos ojos los comicios del próximo año.

En ese sentido, aportó que "Cambiemos fue una alianza para ganarle al kirchnerismo, lo que me pareció bien para frenar un riesgo de autocracia después de 12 años en el poder, pero se hizo sin un plan de país y así le fue. En 2019 fue otra alianza electoral, el Frente de Todos, que ganó sin un programa y sin plan de gobierno. Y así le va, este Gobierno es un desastre”.

Luego fue tajante al sostener que si no se realizan cambios en el armado político del núcleo opositor, los resultados no serían favorables. “Si dejamos la coalición como está, perdemos. Hay que cambiar la base de la coalición y para eso tenemos que hablar con todos, expandirla", señaló Manes.

Y luego expresó a modo de indirecta a la clásica dirigencia de Juntos por el Cambio: "No creo que la transformación venga de los extremos (de Cristina o de Macri). Nos guste o no, no van a poder convocar a una mayoría social para tener una mayoría legislativa y poder transformar. Estamos en una etapa preideológica para reconstruir una Nación. Juntos por el Cambio no puede ir con lo mismo, sin autocrítica, a la elección presidencial que viene. Acá hubo muchos proyectos narcisistas de poder, autobiográficos, la cuestión no es ganar una elección, sino poder gobernar”.

Interna en Juntos por el Cambio

Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, agitó el avispero esta semana y denunció la existencia de "negocios" políticos en la oposición. "Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios en el camino hacia las elecciones de 2023", dijo.

Las acusaciones de Carrió detonaron una réplica de varios dirigentes de la oposición, entre ellos Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

En esa misma línea, Manes opinó: “Me hace ver políticos peleándose entre ellos, totalmente disociados de la realidad argentina”.