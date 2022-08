Diputada del PRO criticó a Ibáñez, le apuntó al SUTE y propuso una solución al conflicto docente

Luego de que se diera a conocer la decisión de Rodolfo Suarez de reabrir la discusión paritaria con los gremios de Mendoza, los diputados del PRO presentaron en la Legislatura un proyecto de Ley que pretende resolver los conflictos docentes mediante la creación de una Oficina de Cercanía Escolar.

Laura Balsells Miró es una de las legisladoras del PRO que impulsó la iniciativa junto a sus compañeros de bloque. Para la diputada, el proyecto posee un "tinte especial", ya que fue docente por 25 años antes de llegar a la política mendocina y en MDZ Radio aseguró que “el diálogo y la escucha” son las herramientas para terminar el conflicto entre los docentes y el equipo paritario provincial.

Laura Balsells Miró diputada del PRO.

“Me imagino un espacio físico donde haya una persona neutral y pueda dirimir entre las partes que integran el conflicto: docentes y funcionarios de Gobierno. Esto nos permitiría llegar a una armonía cuando se tengan que negociar paritarias con los gremios y de esa manera poder brindar una solución para los maestros y a los estudiantes", expresó Balsells Miró.

Por otra parte, la legisladora que pertenece al Frente Cambia Mendoza, remarcó que el ministro de Gobierno Víctor Ibañez se equivocó esta semana al catalogar que el paro docente de 72 horas fue orquestado desde la política.

“No podemos ponernos vendas por más que tengamos que defender nuestras políticas como la Dirección General de Escuelas conducida por José Thomas, porque hay cosas que se están haciendo bien. Pero a veces hay que ser un poco críticos y decir que la estamos errando por la forma de comunicarnos. Porque una palabra puede caer muy mal y puede herir a las personas, provocando un enojo más grande. Tal vez, la escucha al otro podría resolver las cosas un poco”, declaró.

También, agregó: “Quizás a Ibañez no se lo comunicaron bien, creo que por falta de comunicación y siento que el ministro dijo lo que le han comentado por un tercero. Por eso, me parece que fue como un teléfono descompuesto y mezclar todo con política tampoco se puede. Hubo docentes en esa marcha que no eran agremiados al SUTE y fueron a manifestarse para mejorar sus condiciones laborales”.

Ante esto, reconoció que la lucha de los docentes por un salario digno es legítima, como también las explicaciones desde el Ejecutivo sobre las posibilidades de pago. ”Negar las explicaciones del Gobierno también es un error de la docencia y creo que falta escucha”, concluyó la diputada provincial.