Las contundentes exigencias del SUTE tras la multitudinaria marcha

Miles de mendocinos marcharon este miércoles por el centro mendocino en el marco de la tercera jornada del paro docente convocado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). La multitudinaria movilización finalizó frente a la Casa de Gobierno, donde los dirigentes sindicales exigieron al Gobierno de Mendoza la reapertura de paritarias y pidieron la renuncia del titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas.

La marcha estuvo liderada por el gremio docente pero adhirieron al reclamo el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), el gremio de Judiciales, la Unión Personal de Juego y Casino (UPJCM), el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Satsaid de televisión y la CGT Regional Mendoza, entre otras organizaciones sociales que se sumaron.

Los manifestantes se movilizaron por el centro mendocino durante toda la mañana y terminaron culminaron el recorrido con una concentración en la explanada de la Casa de Gobierno. Desde allí, los referentes sindicales de la protesta dirigieron un mensaje al gobernador Rodolfo Suarez, exigiéndole la reapertura de las negociaciones salariales, la derogación del decreto de aumento salarial a docentes y celadores, a la vez que pidieron la renuncia del director general de Escuelas, José Thomas.

La manifestación gremial circuló durante la mañana de este miércoles por el centro mendocino. Foto: Alf Ponce Mercado.

La secretaria general del SUTE, Carina Sedano, expresó que “hoy estamos defendiendo la escuela pública. Hoy es un día de lucha y estamos luchando por condiciones salariales y condiciones laborales y estamos diciendo que queremos un sueldo digno”.

“Estamos manifestando que queremos que nos escuchen, que queremos reapertura de paritarias, que queremos que derogue el decreto que rompe nuestro escalafón, que hace que los celadores queden mucho más abajo”, añadió al sindicalista.

Asimismo, resaltó que “hoy no solo hemos hecho un paro histórico, sino que hemos hecho una demostración de democracia y hemos ejercido el derecho a huelga”.

Por su parte, el secretario general de la CTA y secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, manifestó que “el gobierno de Suarez tiene que comprender que Thomas se tiene que ir. Los trabajadores y trabajadoras le decimos a Suarez que tiene el peor director general de Escuelas que ha tenido la provincia. Tiene un director general de Escuelas que desprecia a la escuela y que desprecia a los trabajadores”.

Gustavo Correa y Carina Sedano fueron los principales oradores del acto frente a la explanada de la Casa de Gobierno. Foto: Alf Ponce Mercado.

“Las organizaciones gremiales que hoy estamos acá no vamos a claudicar en la lucha. Los trabajadores y trabajadoras que estamos acá les demostramos que a semana pasada eramos 25 mil y no alcanzó para que reflexionen. Hoy hemos venido con organizaciones sociales. Si el gobernador no comprende el malestar social y que los trabajadores y trabajadoras queremos tener un sueldo digno vamos a seguir aplicando la movilización en la calle”, subrayó Corra.

El dirigente sindical que fue fuertemente critica en los últimos días por los funcionarios provinciales advirtió que “el gobernador tiene que convocar a la paritaria, hacer un ofrecimiento digno y que volvamos a construir un salario digno”.

A su vez, Esther Linco Lorca, secretaria general de SADOP, sostuvo que “a pesar del amedrentamiento y a pesar del aumento por decreto hoy la respuesta que les damos es que salimos del silencio. En Mendoza todas y todos vamos a estar luchando, esa es la respuesta que le damos al Gobierno”.